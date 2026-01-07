Страсбург отново назначи англичанин за свой треньор

От Страсбург официално обявиха назначаването на Гари О’Нийл за свой наставник. Английският специалист наследи поста от своя сънародник Лиъм Росиниър, който вчера напусна тима, за да поеме Челси.

Страсбург веднага намери наследник на Росиниър

42-годишният О’Нийл досега има треньорски опит единствено в Премиър лийг, ккъдето е водил Борнемут и Уулвърхамптън в общо 88 шампионатни мача. Като футболист пък той изигра над 500 мача в Англия в ролята на атакуващ халф. Той ще проведе първата си тренировка със Страсбург в четвъртък, а в събота ще дебютира при гостуването на четвъртодивизионния Авранш за Купата на Франция. Елзасци са седми в класирането на Лига 1 с 24 точки от седем победи, три равенства и седем загуби, а основната фаза на Лига на конференциите завършиха на първата позиция с 16 пункта от пет успеха и едно реми.

Gary O'Neil appointed coach of Racing Club de Strasbourg Alsace



Racing Club de Strasbourg Alsace announces the appointment of Gary O'Neil as coach of the first team.



At the age of 42, Gary O'Neil has a strong experience in top-flight football. The former attacking midfielder… pic.twitter.com/YxYvaLYZ7H — Racing Club de Strasbourg Alsace English (@RCSA_English) January 7, 2026

“Развълнуван съм да започна и съм горд да бъда част от този фантастичен клуб. Това е клуб с уникална история, невероятна старст, устойчивост и, разбира се, лоялни фенове, които искат да видят този тим да играе добре и да бъде успешен. Имаме вълнуващ състав от играчи, а също така ясни и амбициозни цели за сезона. Моят фокус е да се трудя усърдно със състава, за да даваме всичко за успехите на клуба”, заяви О’Нийл за сайта на Страсбург.

Клубният президент Марк Келър, също изрази задоволството си от това назначение, заявявайки: “Много към щастлив да привествам Гари О’Нийл в Расинг. Той е взискателен и всепризнат треньор с модерен подход към футбола, който определено е част от нашия спортен проект”.

Снимки: Gettyimages