Страсбург отново назначи англичанин за свой треньор

  • 7 яну 2026 | 12:50
От Страсбург официално обявиха назначаването на Гари О’Нийл за свой наставник. Английският специалист наследи поста от своя сънародник Лиъм Росиниър, който вчера напусна тима, за да поеме Челси.

42-годишният О’Нийл досега има треньорски опит единствено в Премиър лийг, ккъдето е водил Борнемут и Уулвърхамптън в общо 88 шампионатни мача. Като футболист пък той изигра над 500 мача в Англия в ролята на атакуващ халф. Той ще проведе първата си тренировка със Страсбург в четвъртък, а в събота ще дебютира при гостуването на четвъртодивизионния Авранш за Купата на Франция. Елзасци са седми в класирането на Лига 1 с 24 точки от седем победи, три равенства и седем загуби, а основната фаза на Лига на конференциите завършиха на първата позиция с 16 пункта от пет успеха и едно реми.

“Развълнуван съм да започна и съм горд да бъда част от този фантастичен клуб. Това е клуб с уникална история, невероятна старст, устойчивост и, разбира се, лоялни фенове, които искат да видят този тим да играе добре и да бъде успешен. Имаме вълнуващ състав от играчи, а също така ясни и амбициозни цели за сезона. Моят фокус е да се трудя усърдно със състава, за да даваме всичко за успехите на клуба”, заяви О’Нийл за сайта на Страсбург.

Клубният президент Марк Келър, също изрази задоволството си от това назначение, заявявайки: “Много към щастлив да привествам Гари О’Нийл в Расинг. Той е взискателен и всепризнат треньор с модерен подход към футбола, който определено е част от нашия спортен проект”.

