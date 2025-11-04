Съставите на Ливърпул и Реал, Слот и Алонсо са направили по една промяна

Популярни
  • 4 ное 2025 | 20:58
  • 3946
  • 8
Ливърпул приема Реал Мадрид на "Анфийлд" в един от най-големите и очаквани сблъсъци от основната фаза на Шампионската лига през този сезон. Този мач е повторение на няколко паметни сблъсъка между двата отбора през последните години, включително финала през сезон 2021/22, когато кралският клуб се наложи с 1:0 и ликува с трофея. В момента "белите" са сред лидерите в класирането с пълен актив от 9 точки, а мърсисайдци имат шест.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 27 ноември 2024 г. на "Анфийлд" в петия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Тогава Ливърпул победи с 2:0 с голове на Алексис Мак Алистър (52') и Коди Гакпо (76'). Този мач сложи край на серията от осем поредни срещи без победа за мърсисайдци срещу този съперник. В седем от тях Реал бе победител.

През уикенда Ливърпул показа, че може би излиза от трудния период, в който записа шест загуби от седем мача във всички турнири. Победата с 2:0 на Астън Вила обаче дава поводи за оптимизъм на феновете.

Реал има 13 успеха и една загуба във всички турнири от началото на сезона.

Арне Слот е предприел само една корекция в състава си в сравнение със споменатия двубой с Астън Вила. Флориан Виртц започва като ляво крило на мястото на Коди Гакпо. Къртис Джоунс, който пропусна последните два мача заради контузия в слабините, се завръща в групата, но остава на пейката за началото.

Чаби Алонсо познава добре "Анфийлд", където игра в периода между 2004-та и 2009-а. Той обаче няма добри спомени от последната си визита тук, защото воденият от него Байер (Леверкузен) без разбит с 4:0 през миналия сезон. Испанецът също е направил само една промяна от мача с Валенсия - Едуардо Камавинга се завръща в халфовата линия за сметка на Мастантуоно, който е контузен. Като десен бек отново започва Федерико Валверде, което означава, че Трент Александър-Арнолд, който очаква отново да стъпи на "Анфийлд" и да види как ще бъде посрещнат, остава на пейката за началото.

Снимки: Imago

