Гарет Бейл посочи какво е липсвало на Реал Мадрид срещу Ливърпул и какъв играч може да подобри тима

Петкратният носител на трофея в Шампионската лига с екипа на Реал Мадрид Гарет Бейл бе сред анализаторите на сблъсъка на мадридчани с Ливърпул, загубен от "лос бланкос" с 1:0 на "Анфийлд". След края на срещата той даде критична оценка за представянето на тима на Чаби Алонсо, заявявайки, че му е липсвала необходимата искра, която да донесе магията. Той отнесе това основно към двете големи звезди в нападението на тима - Килиан Мбапе и Винисиус, които не са сторили достатъчно в последната третина.



„Мисля, че това беше онази искра, за която говорихме с Анри, че не видяхме Мбапе и Винисиус в последната третина да направят малко магия и да върнат Мадрид в играта. Беше малко разочароващо, че в тази последна третина наистина нямаше онова качество, което очаквате от играчите на Реал Мадрид.“

И той даде ключа към това, което според него липсваше на отбора на Чаби Алонсо: нападател в наказателното поле. „Разочароващо е, мисля, че прекалено усложняват нещата. Понякога просто трябва да се опитат да тестват защитника. Те очевидно са по-бързи от всеки друг на терена. Но мисля, че може би не го правят, защото няма никой друг в наказателното поле, който да чака центриранията. Може би им е нужен един конкретен и ясен номер девет“, обясни Бейл

