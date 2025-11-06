Реал Мадрид се отказва от Геи, Ливърпул и Байерн остават в битката

Реал Мадрид се отказва от битката за капитана на Кристъл Палас Марк Геи. Според “Ас” причините са това са високите финансови изисквания на англичанина, включващи заплатата му и бонуса при подписване, който традиционно получават играчите при свободни трансфери.

“Ас” освен това твърди, че предпочитанията на Геи са по-скоро да премине в клуб от топ 6 в Премиър лийг, отколкото да отиде в Мадрид. Това превръща Ливърпул в категоричен фаворит за подписа му, още повече че Геи беше на крачка от трансфер на “Анфийлд” в последния ден на летния прозорец. Байерн обаче няма да се откаже и ще продължи битката.

Геи със сигурност няма да подпише нов договор с Кристъл Палас, така че през януари той има правото да парафира предварителен договор с клуб от чужбина. В края на миналия месец испанските медии твърдяха, че Геи измества Ибрахима Конате от първото място в предпочитанията на Реал за нов централен защитник. Французинът също е с изтичащ договор и все още не е преподписал с Ливърпул. Сега обаче “Ас” оценява евентуален трансфер на Геи на “Сантиаго Бернабеу” като “практически неосъществим”.

