Белингам защити Трент: Освиркванията не са отражение на истинските чувства

Съотборникът на Трент Александър-Арнолд в Реал Мадрид и в английския национален отбор по футбол - Джуд Белингам, защити своя сънародник след оглушителните освирквания по негов адрес от феновете на Ливърпул на "Анфийлд". Александър-Арнолд се завърна в северозападна Англия с екипа на испанския гранд, който допусна поражение с 0:1 при гостуването си в Шампионската лига снощи, в което той влезе като резерва и записа едва 15 минути на терена. Десният защитник напусна "Анфийлд" след края на миналия сезон и това породи сериозно недоволство от страна на привържениците на клуба, на който той е юноша.

Това беше първи мач за него в Ливърпул с екипа на Реал Мадрид. Негативното отношение, което английският национал получи, когато се появи на терена през второто полувреме, беше само част от реакцията на феновете в Мърсисайд. Стенопис с лика на футболиста беше надраскан в деня на мача от недоволни фенове на червените.

Според Белингам, запалянковците на "червените" са "благодарни" на бившия си играч, въпреки че са го посрещнали с освирквания.

"Чух освиркванията. Това е нормално във футбола. Освиркванията на феновете не са отражение на истинските им чувства към него. Те просто се опитват да помогнат на отбора си и да попречат на съперника", коментира Белингам. "Сигурен съм, че са благодарни за това, което е направил за клуба. Той ми е казвал колко много обича Ливърпул", добави английският полузащитник.

Снимки: Gettyimages