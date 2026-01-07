Слот все още не знае дали ще може да използва Екитике срещу Арсенал, обясни защо мачът на “Емиратс” е толкова важен

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот говори преди утрешното гостуване на своя отбор на лидера в Премиър лийг Арсенал. Шампионите победиха “топчиите” по-рано през сезона на “Анфийлд”, но сега двубоят е много важен изобщо за втората половина от сезона, смята нидерландецът. Последният все още не знае дали ще може да използва Юго Екитике, който до момента не е тренирал с отбора, след като пропусна и срещата с Фулъм.

“Юго все още не е тренирал с нас. Да видим дали ще може да го направи днес. Преди два-три дни казах, че няма да отсъства дълго, но мачовете идват твърде бързо. Той е между това да се върне в тима или да са му нужни още един-два дни.

Arne Slot has provided an update on the fitness of Hugo Ekitike ahead of #ARSLIV 🗣️ — Liverpool FC (@LFC) January 7, 2026

Може да сме в серия от девет мача без загубата, но последните две равенства ни дойдоха в повече - с Лийдс и Фулъм. Не сме там, където искаме да бъдем, но имаме талантлив отбор и ако всички са на разположение, можем да постигнем специални неща. Показахме го с някои впечатляващи победи, но имахме и равенства и загуби, които впечатлиха в негативен план. Постоянството не е на лице през този сезон.

🗣️ "We're not there where we want to [be]"



Arne Slot says his Liverpool team can still do 'special things' this season but notes his side have not been consistent. pic.twitter.com/pW885wVDZP — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 7, 2026

Мачът с Арсенал е много важен. Има много за какво да играем както в Премиър лийг, така и за ФА Къп и Шампионската лига. В турнирите идват мачове с елиминации, където можеше да се изправиш срещу отбори като Арсенал. Поради тази причина е важно да видим къде сме в един мач срещу един много добър отбор на Арсенал. Те са дори по-добри, отколкото бяха в предишните години.

Силните страни на Арсенал? Те имат толкова много и може би това е най-силното им качество. Нямат особени слабости, почти не допускат голове, играят открито, силни са на статични положения, изграждат добре атаките си, силни са и при дългите топки. Разполагат с пълния пакет, заради което заслужават да са на върха.

Потенциална победа срещу Арсенал би означавала много. Това би показало, че можем в по-късните етапи от сезона да се конкурираме с всеки отбор. Вече победихме Арсенал у дома. Побеждавахме и други силни отбори, но също така знаем, че това е специален мач за тях. Трябва да сме готови. Мисля, че всички очакват с нетърпение този двубой. Винаги е хубаво да играе в такива сблъсъци - с Арсенал, Манчестър Сити, Реал Мадрид…

Дали този сезон все още може да бъде специален? Разбира се. Този клуб е показал толкова много пъти, че дори когато не е в най-добрата си форма в лигата, може да печели трофеи", заяви нидерландецът.

Слот очаквано отклони темите за Марк Геи и евентуалното връщане на Харви Елиът:

“Знаете, че не говоря за трансфери публично. Не говорим за играчи, които не са наши. Елиът? Ако искате да питате за футболист на Астън Вила, питайте Унай Емери. Ливърпул няма опция за връщане на играча.

Преди всичко, доволен съм от състава, който имаме, той е в съответствие с мен, Ричард Хюз и ръководството. Тази група е талантлива, ако всички са на разположение. Ако се върнем на наратива за това колко много сме похарчили през лятото… И преди казах, че ние заменихме много играчи и похарчихме малко повече, отколкото получихме. Никой не искаше да го чуе, но може би сега за първи път хората виждат, че заменихме много добри играчи.

Дали съм доволен от опциите в защита? Джо Гомес се завърна, така че това ще е голяма помощ. Никой треньор в света няма да ви каже, че е доволен, ако има само двама централни защитници. Ние обаче имаме и Леони, който е невероятен талант и ще се завърне през следващия сезон. Колкото и да се изговори за харчовете, има ограничения. Този клуб винаги се е опитвам да прави умни неща. В идеалния свят имате повече от двама централни защитници, но трябва да приемете и тази ситуация. Знам, че Юрген Клоп също имаше проблеми там и понякога играеше с халфове. Нат Филипс също игра много. Това е Ливърпул през всичките тези години".