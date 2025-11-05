Ван Дайк отново се сблъска с Рууни в напрегнато интервю след успеха над Реал Мадрид

Капитанът на Ливърпул Върджил ван Дайк и легендата на Манчестър Юнайтед Уейн Рууни се изправиха лице в лице в напрегнато интервю на живо, само дни след като влязоха в задочен спор заради критики от страна на бившия нападател. Рууни беше изразил недоволство от начина, по който Ван Дайк и Мохамед Салах водят отбора по време на скорошния спад във формата, като определи поведението им като „голям проблем“. Капитанът на Ливърпул отвърна на удара след победата с 2:0 над Астън Вила в събота, наричайки критиката „мързелива“. Във вторник вечерта, след като Ливърпул надделя над Реал Мадрид с 1:0 с превъзходно домакинско представяне, нидерландецът беше интервюиран след мача, в което Рууни беше анализатор.

Ван Дайк отговори на Рууни и защити Слот

Докато Рууни се усмихваше, Ван Дайк заяви: „Не, не се шегувам! Мисля, че е много важно да поставиш нещата в перспектива, да наведеш глава, да работиш и да се измъкнеш от ситуацията, защото имаме качество, това не е проблемът.“

Легендата на Ливърпул Роби Фаулър, който също беше в студиото, попита дали външният шум влияе на отбора.

„Мисля, че всички знаете, че работите със състав от 25 играчи, много млади футболисти и няколко по-възрастни като мен, всеки живее различен живот“, обясни защитникът. „На мен лично не ми влияе, но имам работа с някои играчи, на които може би им влияе. Ако загубиш четири или пет поредни мача като играч на Ливърпул, критиката е справедлива, но понякога мисля, че е прекалена. Но това е така, защото живеем в свят, в който има толкова много платформи, толкова много хора могат да говорят и думите им се подхващат и раздухват.“

Ливърпул остави проблемите зад гърба си и надигра Реал въпреки геройствата на Куртоа, Трент не усети любов на "Анфийлд"

Рууни омаловажи неловката ситуация и се обърна към недоразумението. Той се пошегува: „Няма да казвам нищо повече, мисля, че ги подтикнах и ги поставих на победна серия!“

Той обаче защити предишната си критика, заявявайки: „Това, което казах, беше справедливо. Когато спечелиш Висшата лига и след това влезеш в серия от загуби, които не очакваш от Ливърпул от последните няколко години... Върджил, като капитан, това е твоята възможност да поведеш играчите и това имах предвид. Мисля, че това се случва във футбола, а реакцията на Върджил и на отбора беше страхотна.“

Ван Дайк обаче не остави нещата така и отвърна: „Мисля, че ако гледате мачовете, определено поемам отговорност! Коментарът, че съм подписал нов договор и след това съм се отпуснал, мисля, че е малко... но това е моето лично мнение. Искам да се представям добре за отбора и клуба и когато преминаваме през труден период, това ме наранява много и искам да обърна нещата. Защото виждам и работата, която влагаме всеки ден, виждам качеството, което имаме.“

Слот: Неутрализирахме силните страни на Реал Мадрид

Преди два дни Ван Дайк отправи подобна твърда защита, отговаряйки на критиката на Рууни с думите: „Не го чух миналата година.“

„Не, честно казано, не ме наранява. Да се върнем към този конкретен играч – очевидно легенда, голям футболист, вдъхновил толкова много хора, мога да кажа само положителни неща, но смятам, че този коментар е просто, бих казал, малко мързелива критика“, добави той. „Това е моето лично мнение. Лесно е да се обвиняват другите играчи, но той знае, както и всички останали, че го правим заедно, опитвайки се да си помогнем един на друг, за да се измъкнем от това. Както казах, миналата година, когато нещата вървяха добре, изобщо не чувахме подобни неща. Каквото, такова.“

„(Анализаторите) също трябва да си вършат работата, така че е каквото е. Както казах, той има мнение и ние трябва да се справим с него. И между другото, няма лоши чувства. Изобщо не го приемам лично.“

„Червените“ напълно заслужиха победата си на „Анфийлд“ във вторник вечер, в мача, който беляза завръщането на Трент Александър-Арнолд на терена на клуба, който напусна. Голът с глава на Алексис Мак Алистър се оказа решаващ, но Килиан Мбапе и компания почти не създадоха опасности, а героичните намеси на Тибо Куртоа спасиха гостите от по-тежък резултат.

Ван Дайк беше попитан и дали се е поздравил или планира да се срещне със своя бивш съотборник, на което той отговори просто: „Не“.

Капитанът и Ливърпул отговориха на критиките и на серията си от шест загуби в седем мача по най-добрия възможен начин – с две победи в рамките на четири дни. Мърсисайдци гостуват на Манчестър Сити през уикенда и при успех срещу един от преките конкуренти до голяма степен ще може да се сметне, че кризата в тима е преодоляна.

