Карагър подкрепи феновете на Ливърпул в атаката им към Трент: Чувстват се измамени

Легендата на Ливърпул и настоящ телевизионен анализатор Джейми Карагър защити враждебното посрещане, което получи Трент Александър-Арнолд при първото си завръщане на „Анфийлд“, след като напусна Ливърпул през лятото. Според легендарният бранител привържениците се чувстват „измамени“ от решението на десния бек да премине на „Бернабеу“. 27-годишният футболист се присъедини към Реал Мадрид през май с шестгодишен договор, малко след като юношата на академията на Liverpool спечели титлата във Висшата лига със своя роден клуб.

Летният трансфер на Александър-Арнолд предизвика остра реакция от страна на феновете на Ливърпул. Мнозина бяха гневни, че крайният защитник е напуснал със свободен трансфер, което попречи на клуба да получи значителна трансферна сума. В крайна сметка той донесе на клуба 10 милиона паунда, тъй като "лос бланкос" решиха да си осигурят услугите му преди Световното клубно първенство на ФИФА.

Преди сблъсъка между двата отбора във вторник вечерта, стенописът с неговия лик близо до стадиона на „Сибил Роуд“ – който изобразява защитника до думите „Аз съм просто едно нормално момче от Ливърпул, чиято мечта се сбъдна“ – беше осквернен с надписа „adios el rata“ (от испански: „сбогом, плъх“).

Друг легендарен футболист - Петер Шмайхел, който също бе в студиото, определи посрещането на Александър-Арнолд преди мача като „отвратително“.

„Смятам го за дразнещо, дори отвратително. Той е спечелил всеки възможен трофей и е дал 20 години от кариерата си на клуба. Трябва да бъде посрещнат като герой“, заяви бившият вратар на Манчестър Юнайтед.

Бившият защитник на Ливърпул Джейми Карагър, който прекара цялата си 17-годишна кариера в клуба, обаче беше на различно мнение.

„Не съм съгласен с това, което каза. Феновете решават каква реакция ще получи той. Причината тя да е негативна е, че през тези 20 години Трент играеше ролята на „фен на терена“. Привържениците на стадиона не биха напуснали със свободен трансфер, за да отидат да играят за Реал Мадрид. Добре, това е неговата кариера и той има само една. Той е млад човек и постигна брилянтни успехи. Но предвид това, което говореше, откакто влезе в първия отбор – че това е единственият клуб за него, че иска да бъде капитан и легенда тук – тогава не напускаш, след като току-що си спечелил титлата и имаш възможност да спечелиш още трофеи с клуба си. Присъединяваш се към клуб, който те е побеждавал два пъти на финал в Шампионската лига и срещу когото искаш да се състезаваш, за да спечелиш повече европейски титли? Напълно разбирам реакцията на феновете. До голяма степен това е така, защото те се чувстват леко измамени от Трент през цялото време, докато беше в клуба, а също и през последната година, когато той не даде нито едно интервю и не каза нищо. Имаше разговори около него, Салах и Ван Дайк – които постоянно излизаха пред медиите и казваха, че искат да останат. Трент мълчеше по въпроса – и оттам идва разочарованието на привържениците“, завърши Карагър.

Александър-Арнолд остана на резервната скамейка, тъй като не беше играл от 16 септември заради контузия в подколянното сухожилие. Той се появи в игра в 81-ата минута на мястото на Арда Гюлер под съпровода на очаквани освирквания, които го съпътстваха при всяко следващо докосване на топката, докато мадридчани губеха с 0:1 от шампионите на Премиър лийг.

Запитан преди мача за възможното посрещане от феновете на Ливърпул, Александър-Арнолд настоя, че чувствата му към клуба няма да се променят.

„Както и да бъда посрещнат, това е решение на феновете“, каза той пред след двубоя. „Винаги ще обичам клуба, винаги ще бъда негов фен. Винаги ще съм благодарен за възможностите и нещата, които постигнахме заедно, те ще останат с мен завинаги.“

В понеделник вечерта Александър-Арнолд отдаде почит на бившия си съотборник в Liverpool Диого Жота. Александър-Арнолд положи цветя в памет на братята Жота пред „Анфийлд“. Към цветята имаше и послание: „Приятелю мой, Диого. Много ни липсваш, но все още си много обичан. Паметта за теб и Андре ще живее вечно.“ Александър-Арнолд положи цветя в памет на братята Жота пред „Анфийлд“. Към цветята имаше и послание: „Приятелю мой, Диого. Много ни липсваш, но все още си много обичан. Паметта за теб и Андре ще живее вечно.“ „Усмихвам се всеки път, когато се сетя за теб, и винаги ще помня страхотните моменти, които споделихме. Липсваш ми, приятелю, всеки ден. С обич, Трент и семейство. Завинаги на 20. YNWA.“ На мястото беше оставен и червен контролер за PlayStation в чест на добре известната любов на Жота към игрите. Върху червения пад за PlayStation беше написано: „Завинаги шампион 20. YNWA.“

