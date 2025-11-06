Сар и Мабайе избраха Сенегал пред Франция

Футболната федерация на Сенегал постигна сериозен успех, след като според информация на RMC Sport талантът на Пари Сен Жермен Ибрахим Мбайе е взел решение да защитава цветовете на Сенегал, а не на Франция. 17-годишното крило вече има 29 мача за младежките формации на „петлите“ и от години е сред най-големите надежди в школата на парижкия клуб. През 2024 г. Мбайе беше избран за носител на приза „Тити д’Ор“, който отличава най-добрия играч от академията на Пари Сен Жермен за сезона.

Луис Енрике му даде дебют в мъжкия тим още на 16-годишна възраст и нееднократно подчертаваше, че разчита на него в дългосрочен план. Според RMC Мбай ще получи повиквателна от селекционера на Сенегал Пап Тиао за контролата срещу Бразилия на 15 ноември.

Той няма да бъде единственият новодошъл в отбора. Централният защитник на Страсбург Мамаду Сар също е взел решение да играе за Сенегал. 20-годишният бранител е част от младежките национални формации на Франция и имаше реален шанс да стигне и до първия състав на „петлите“, но е предпочел да се присъедини към „Лъвовете“.

🇸🇳 Mamadou Sarr choisit également de représenter le Sénégal !



À 20 ans, l’international français chez les jeunes, futur prétendant aux A, a décidé de rejoindre les Lions de la Teranga.



Une nouvelle preuve du formidable vivier de talents sénégalais en Europe ! pic.twitter.com/ad9indiY1m — Sport News Africa (@snewsafrica) November 5, 2025