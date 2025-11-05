Белингам подобри рекорд на Касияс в Шампионската лига

Халфът на Реал Мадрид Джуд Белингам беше титуляр за тима при вчерашната загуба с 0:1 от Ливърпул в Шампионската лига и така стана най-младият играч в историята, който изиграва 50 мача в турнира.

Англичанинът достигна този брой двубои на 22 години, 4 месеца и 6 дни. Така той подобри рекорда на клубната легенда Икер Касияс, който го постави, докато беше на 22 години, 5 месеца и 2 дни. Белингам също така задмина цели четирима от своите съотборници - четвъртия в класацията Килиан Мбапе (22 г., 11 м. и 4 д.), петия Родриго (23 г., 3 м., 21 д.), седмия Винисиус Жуниор (23 г., 7 м., 1 д.) и десетия Дейвид Алаба (24 г., 8 м. 3 д.). Останалите в топ 10 са третият Сеск Фабрегас (22 г., 10 м., 27 д.), шестият Лионел Меси (23 г., 5 м., 13 д.), осмият Раул Гонсалес (23 г., 8 м., 7 д.) и деветият Фил Фоудън (23 г., 8 м., 16 д.).

🌟 Jude Bellingham is the youngest player to reach 50 Champions League appearances



Can you name the three missing players from the top ten list? 🧠 pic.twitter.com/blpKHPcXrd — Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) November 5, 2025

Белингам дебютира в ШЛ на 17 години и 233 дни с екипа на Борусия (Дортмунд) при загубата с 1:3 от Лацио на 20 октомври 2020 г. Той има още 22 срещи с германския тим в турнира, а останалите 27 са с екипа на Реал Мадрид. Полузащитникът притежава поне още три рекорда в Шампионската лига: за най-млад англичанин с гол (17 г. и 289 д.), за най-млад англичанин като титуляр (17 г. и 233 д.) и за най-млад капитан с гол (19 г. и 98 д.), като и трите постижения са от периода му при “жълто-черните”.

Jude Bellingham is the youngest player in history to reach 50 #UCL appearances 👏 pic.twitter.com/5bbIETn02V — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 4, 2025

Снимки: Gettyimages