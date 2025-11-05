Чаби Алонсо: Ненужните нарушения след почивката ни струваха скъпо

Треньорът на Реал Мадрид Чаби Алонсо коментира загубата от Ливърпул с 0:1, като определи двубоя като равностоен и подчерта, че отборът му е демонстрирал характер.

„Мачът беше равностоен, но към края допуснахме твърде много корнери и статични положения“, заяви Чаби Алонсо.

Ливърпул остави проблемите зад гърба си и надигра Реал въпреки геройствата на Куртоа, Трент не усети любов на "Анфийлд"

„През първото полувреме играхме по-добре, но през втората част всички тези ненужни нарушения ни струваха скъпо. Загубихме инициативата и ни беше трудно да достигнем до защитната линия на съперника“, анализира той.

„Срещата беше много различна от тази на „Метрополитано“ (загубата с 2:5 от Атлетико Мадрид - б.р.). Показахме характер, а има различни начини да загубиш“, добави Чаби Алонсо.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages