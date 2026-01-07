Популярни
Лондонската вечер на "Емиратс" може да ви донесе 65-инчов 4K Ultra HD телевизор

  • 7 яну 2026 | 12:43
  • 714
  • 0
Лондонската вечер на “Емиратс” може да ви донесе 65-инчов 4K Ultra HD телевизор

В четвъртък вечер “Емиратс” ще бъде сцена на един от най-очакваните сблъсъци на сезона – Арсенал приема Ливърпул в мач от Премиър лийг. Двубоят идва в момент, в който “артилеристите” са на върха и гонят още една убедителна крачка към титлата. След 20 кръга Арсенал има 48 точки, а Ливърпул е четвърти с 34, което прави залога огромен и за двата лагера.

“Топчиите” изглеждат все по-стабилни у дома – серията им на “Емиратс” продължава да впечатлява, а формата в последните седмици подхранва увереността им преди дербито.

От другата страна тимът на Арне Слот пристига с мисия да обърне инерцията и да се върне в битката срещу лидерите.

По традиция големите мачове са най-интересни, когато има и допълнителен заряд – затова ви предлагаме безплатна игра с награда 65-инчов 4K Ultra HD телевизор! Регистрирайте се в нашата платформа, попълнете 6 ключови прогнози и изпратете своята заявка преди първия съдийски сигнал.

Играта е напълно безплатна и отнема само няколко минути. И това не е всичко — платформата ни предлага още безплатни игри с вълнуващи награди. От телевизор до ексклузивни спортни сувенири — всяко участие е шанс за голяма печалба!

