  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Венгер: Виртц разруши халфовата линия на Ливърпул

Венгер: Виртц разруши халфовата линия на Ливърпул

  • 6 ное 2025 | 14:17
  • 1660
  • 0

Легендарният бивш треньор на Арсенал Арсен Венгер критикува летните попълнения на Ливърпул и най-вече привличането на германския национал Флориан Виртц, който според него е объркал халфовата линия на тима.

"Когато той имаше възможност да избира между Ливърпул и Байерн (Мюнхен), избра Ливърпул. Но германецът имаше условие за новия си отбор са играе като номер 10, а не на фланга", заяви френският специалист пред BeIn Sport.

"Използват го като титуляр, което разруши халфовата линия, която бе изградена от Гравенберх, Мак Алистър и Собослай. За да играе Виртц, изкараха Собослай", добави Венгер, който в момента е директор на футболно развитие към ФИФА.

Той подчерта, че при победите над Астън Вила и Реал Мадрид Виртц е играл на фланга, а тимът се е върнал към средната си линия от миналия сезон.

До момента Флориан Виртц е изиграл 15 мача за Ливърпул през сезона, в които има 3 асистенции и все още не е вкарал гол.  

