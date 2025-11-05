Слот: Неутрализирахме силните страни на Реал Мадрид

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот похвали футболистите си след победата с 1:0 над Реал Мадрид в Шампионската лига.

„Много съм доволен. Последните седмици бяха трудни, с много мачове навън и почти без почивка между тях“, заяви Слот.

„Чудесно е да играем пред тези фенове и срещу Реал, защото такива мачове карат нашите футболисти да покажат максимума от себе си, както и привържениците. Отлично представяне срещу отбор, който имаше само една загуба през сезона. Може би можехме да вкараме и малко повече голове", каза нидерландецът.

„Преди мача казах, че мадридчани са вкарали 26 гола в Ла Лига, а Мбапе и Винисиус имат общо 24 голови участия. Затова, за да победим, трябваше да направим всичко възможно тези двамата да не успеят да се разпишат. Целият отбор се защитаваше много добре както при високата преса, така и при дълбока защитна линия. Брадли изигра изключителен мач. Да се озоваваш толкова пъти един на един с Винисиус не е задача за всеки. А той се справи изключително“, подчерта Слот.

„Казах на футболистите, че има само едно нещо, което не искам – игра в среден блок. Нападателите на Реал умеят да правят пробиви от дълбочина, избирайки момента невероятно точно и развивайки страхотна скорост. Затова трябваше или да пресираме високо, или да се прибираме дълбоко, без да им оставяме свободно пространство“, завърши наставникът на мърсисайдци.

Снимки: Gettyimages