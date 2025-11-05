Спечели незабравимо VIP преживяване за двама и се потопи в магията на английския футбол!

Представи си как заедно с твой любим човек или приятел пътувате до Лондон, за да гледате на живо на 20 декември дербито между Тотнъм и Ливърпул – един от най-очакваните мачове във Висшата лига.

Какво включва наградата?

✅ Два самолетни билета до Лондон

✅ Настаняване в хотел за двама – комфорт и удобство

✅ Два VIP билета за мача Тотнъм – Ливърпул

Как да участваш?

Много е просто! Включи се в нашата игра и отговори правилно на въпроса, който ти задаваме. Всеки, който познае, влиза в жребий за голямата награда.

Пълно изживяване за истинския футболен фен – модерен стадион, страхотна атмосфера, спомени за цял живот! Да бъдеш там е емоция, която не можеш да усетиш, гледайки мача по телевизията. Това е шанс да видиш световни футболни звезди отблизо, да чуеш ревящите трибуни и да почувстваш адреналина на едно от най-вълнуващите дербита в Англия.