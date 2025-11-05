Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Жребий за 1/8-финалите на Купата на България
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Спечели незабравимо VIP преживяване за двама и се потопи в магията на английския футбол!

Спечели незабравимо VIP преживяване за двама и се потопи в магията на английския футбол!

  • 5 ное 2025 | 10:45
  • 396
  • 0
Спечели незабравимо VIP преживяване за двама и се потопи в магията на английския футбол!

Представи си как заедно с твой любим човек или приятел пътувате до Лондон, за да гледате на живо на 20 декември дербито между Тотнъм и Ливърпул – един от най-очакваните мачове във Висшата лига.

Какво включва наградата?

✅ Два самолетни билета до Лондон 
✅ Настаняване в хотел за двама – комфорт и удобство 
✅ Два VIP билета за мача Тотнъм – Ливърпул

Как да участваш?

Много е просто! Включи се в нашата игра и отговори правилно на въпроса, който ти задаваме. Всеки, който познае, влиза в жребий за голямата награда.

Пълно изживяване за истинския футболен фен – модерен стадион, страхотна атмосфера, спомени за цял живот! Да бъдеш там е емоция, която не можеш да усетиш, гледайки мача по телевизията. Това е шанс да видиш световни футболни звезди отблизо, да чуеш ревящите трибуни и да почувстваш адреналина на едно от най-вълнуващите дербита в Англия.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 5 ное 2025 | 08:00
  • 518398
  • 29
9 мача днес преполовяват борбата в основната фаза на Шампионската лига

9 мача днес преполовяват борбата в основната фаза на Шампионската лига

  • 5 ное 2025 | 07:30
  • 7571
  • 1
Коварно гостуване за Челси

Коварно гостуване за Челси

  • 5 ное 2025 | 06:45
  • 2437
  • 0
Манчестър Сити и Борусия (Дортмунд) ще атакуват челните позиции в Шампионската лига

Манчестър Сити и Борусия (Дортмунд) ще атакуват челните позиции в Шампионската лига

  • 5 ное 2025 | 06:30
  • 1018
  • 0
Интер не очаква проблеми дерещу дебютанта Кайрат

Интер не очаква проблеми дерещу дебютанта Кайрат

  • 5 ное 2025 | 06:15
  • 1351
  • 0
Офанзивната мощ на Барселона стряска Брюж

Офанзивната мощ на Барселона стряска Брюж

  • 5 ное 2025 | 06:00
  • 3717
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Жребият за на Купата: ЦСКА влиза в софийско дерби, голям късмет за Левски

Жребият за на Купата: ЦСКА влиза в софийско дерби, голям късмет за Левски

  • 5 ное 2025 | 11:28
  • 15353
  • 10
Моци: Лудогорец отново ще е шампион

Моци: Лудогорец отново ще е шампион

  • 5 ное 2025 | 10:25
  • 5711
  • 20
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 5 ное 2025 | 08:00
  • 518398
  • 29
9 мача днес преполовяват борбата в основната фаза на Шампионската лига

9 мача днес преполовяват борбата в основната фаза на Шампионската лига

  • 5 ное 2025 | 07:30
  • 7571
  • 1
Ливърпул остави проблемите зад гърба си и надигра Реал въпреки геройствата на Куртоа, Трент не усети любов на "Анфийлд"

Ливърпул остави проблемите зад гърба си и надигра Реал въпреки геройствата на Куртоа, Трент не усети любов на "Анфийлд"

  • 4 ное 2025 | 23:55
  • 56604
  • 365
Луис Диас бе и герой, и грешник за Байерн, който нокаутира ПСЖ и записа 16-а поредна победа!

Луис Диас бе и герой, и грешник за Байерн, който нокаутира ПСЖ и записа 16-а поредна победа!

  • 5 ное 2025 | 00:06
  • 44429
  • 15