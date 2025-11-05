Анди Робъртсън: Надявам се постоянството в играта ни да се завръща

Добрата игра на Ливърпул и победата срещу Реал Мадрид в Шампионската лига са продължение на съботното представяне срещу Астън Вила и левият бек Анди Робъртсън се надява мърсисайдци да са се стабилизирали. Те записаха втора поредна победа със суха мрежа, след като преди това загубиха пет от общо шест мача във всички турнири.

"Много сме доволни. Това е продължение на представянето ни в събота и се надявам постоянството в играта ни да се завръща", заяви Робъртсън, цитиран на клубния уебсайт.

"Показахме отново на какво сме способни. Играхме задружно, играхме един за друг и показахме качествен футбол. Вратарят им направи голям мач, а ние имахме много шансове да вкараме. Говоря най-вече за началото на второто полувреме. 1:0 обаче пак е за три точки и това е най-важното нещо за нас. Вече гледаме напред", продължи шотландският национал.

Andy Robertson on Liverpool’s 1-0 win over Madrid:



"From minute one we were bang at it. Hard to beat. Working for each other. The quality was there too."



"Courtois was outstanding, déjà vu for the lads from Paris, but we kept knocking. Macca got the goal. Massive three points." pic.twitter.com/jsF1zVsXIv — AnfieldIndex (@AnfieldIndex) November 5, 2025

Преди Алексис Мак Алистър да открие резултата, вратарят Тибо Куртоа направи няколко изключителни спасявания. "Не спряхме да атакуваме и след тези спасявания. Участниците от финала в Париж от 2022 изпитвахме "дежа вю"! Той е невероятен вратар и изглежда, че прави най-силните си мачове точно срещу нас. Трудно е да му вкараш, но ние бяхме настоятелни и вярвахме до последно. Продължавахме да създаваме положения и Мака отбеляза важния гол", продължи той.

"Не вкарахме повече, но запазихме суха мрежа във втори пореден мач. Това е основата за добри резултати. Твърде много пъти през този сезон трябваше да вкарваме по три гола за победа, а това не води до нищо добро. В началото успявахме, а след това не. Стабилен отбор е този, който печели с 1:0 или 2:0", каза още Робъртсън.