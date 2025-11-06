Популярни
Халф на Лудогорец се завръща в игра

  • 6 ное 2025 | 10:41
  • 370
  • 0
Халф на Лудогорец се завръща в игра

Атакуващият халф на Лудогорец Агибу Камара ще попадне в сметките на Тодор Живондов за днешния двубой с Ференцварош.

Разклатеният Лудогорец с труден мач в Унгария
Разклатеният Лудогорец с труден мач в Унгария

Националът на Гвинея лекуваше дълго контузия, но в последните седмици се включи в тренировките на тима и е показал добра кондиция.

Той получи травма още в първия официален мач за сезона. Това се случи на 9 юли в първия квалификационен кръг на Шампионската лига срещу Динамо Минск (1:0). Тогава бе заменен още в 20-ата минута от Тодоро Неделев. Оттогава 24-годишният футболист бе извън игра.

За момента Живондов няма да може да разчита на централните защитници Едвин Куртулуш и Георги Терзиев, както и на атакуващите играчи Бърнард Текпетей и Квадво Дуа.

