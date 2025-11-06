Халф на Лудогорец се завръща в игра

Атакуващият халф на Лудогорец Агибу Камара ще попадне в сметките на Тодор Живондов за днешния двубой с Ференцварош.

Националът на Гвинея лекуваше дълго контузия, но в последните седмици се включи в тренировките на тима и е показал добра кондиция.



Той получи травма още в първия официален мач за сезона. Това се случи на 9 юли в първия квалификационен кръг на Шампионската лига срещу Динамо Минск (1:0). Тогава бе заменен още в 20-ата минута от Тодоро Неделев. Оттогава 24-годишният футболист бе извън игра.



За момента Живондов няма да може да разчита на централните защитници Едвин Куртулуш и Георги Терзиев, както и на атакуващите играчи Бърнард Текпетей и Квадво Дуа.