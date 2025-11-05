Роби Кийн за треньорската смяна в Лудогорец: Тази ситуация може да бъде опасна за нас

Старши треньорът на Ференцварош Роби Кийн смята, че Лудогорец е съставен от бързи и технични играчи, а той не е подведен от слабата форма на "орлите", нито от смяната на треньора. Двата отбора се срещат утре от 22:00 часа на стадион "Групама Арена" в четвъртия кръг от основната фаза на Лига Европа.

Първият въпрос, който получи Кийн, беше относно смяната на Руи Мота, чието място, поне временно, е заето от Тодор Живондов, който досега ръководеше дублиращия тим.

"Трябва да започнем от това, което видяхме от тях в предишните мачове. Oчевидно ги познаваме много добре. Доколкото знам, треньорът на втория отбор е седнал на пейката и със сигурност иска да запази поста си. Така че иска да направи добро впечатление. Тази ситуация може да бъде опасна за нас. Дали ще има промяна в тяхната тактическа схема, във възприятието за стойността на мача, сега не можем да знаем. Във всеки случай сме подготвени за всичко", каза ирландският специалист.

Роби Кийн смята, че отборът му е в добра психическа форма, атмосферата и отборният дух са страхотни, като всички дават всичко от себе си. И знаят как това са мачовете, в които всеки футболист иска да играе, а когато го прави, иска да се възползва от възможността да се докаже.

"Както видяхме последния път, техните нападатели са много бързи и технични, така че трябва да обърнем голямо внимание на това. Утре играем срещу много добър отбор, ще бъде труден мач, но все пак всеки мач е различен. Те не са в най-добрата си форма, но тези международни мачове също идват в добър момент, защото можеш да се откъснеш малко от вътрешното първенство. Нещата могат да се променят много бързо във футбола", продължи треньорът.

Кийн подчерта, че за него е без значение дали става въпрос за квалификации за Шампионската лига или за мач от основната схема. Целта винаги е победа, а Ференцварош ще бъде на терена в четвъртък вечер, за да вземе трите точки.

"За един треньор никога не е лесно да сглоби отбор, да остави някого извън състава. Когато бях играч, очевидно не ми харесваше, когато не играех, но като треньор трябва да вземам тези решения. Заедно с щаба се опитваме да изберем най-добрия титулярен състав за даден мач, защото има играчи, които са по-подходящи за определени противници. Например срещу Залцбург знаехме, че ще ни трябва много енергия заради стила им на игра, затова взехме решения, които не се харесаха на всички, но най-важното е отборът да е възможно най-добър", обясни своята гледна точка пред медиите в Будапеща за това кой и защо е в групата и как е решил избора си.