Разклатеният Лудогорец с труден мач в Унгария

  • 6 ное 2025 | 07:20
  • 2450
  • 2
Българският шампион Лудогорец гостува на Ференцварош в среща от четвъртия кръг на основната фаза на Лига Европа. Мачът в Будапеща ще започне в 22:00 часа с първия съдийски сигнал на шведа Мохамед Ал-Хаким. Това е втора среща на "орлите" в евротурнирите през 2025 година, която е поверена на рефера - първата беше срещу Мидтиланд в миналогодишното издание на състезанието.

Ференцварош и Лудогорец вече се срещнаха веднъж през сезона - през лятото в третия квалификационен кръг на Шампионска лига унгарците сразиха тима на Руи Мота с 3:0 на своя земя и продължиха към плейофите. При 0:0 в този мач обаче съдиите отмениха много спорно гол на национала Ивайло Чочев. След това тимът на Роби Кийн загуби драматично от Карабах и пропусна основната схема на най-комерсиалния клубен турнир.

Както е известно, преди дни Лудогорец обяви раздялата си с Руи Мота, като в ролята на временен наставник е треньорът на втория тим Тодор Живондов. По този повод Роби Кийн заяви вчера, че унгарският тим трябва да бъде много внимателен.

Същевременно техническият директор на българския клуб Козмин Моци изрази увереност, че въпреки кризата отборът от Разград ще успее да защити шампионската си титла в efbet Лига. До този момент "орлите" имат победа и две загуби в Лига Европа, което им отрежда 26-та позиция сред общо 36 отбора в основната фаза на състезанието.

В първия кръг българският тим стартира отлично като гост на Малмьо, побеждавайки с 2:1 в Швеция. След това последваха поражения с 0:2 и 2:3 - срещу Бетис и Йънг Бойс. Ференцварош пък направи 1:1 срещу Виктория (Пилзен), а сетне победи Генк в Белгия с 1:0 и РБ Залцбург с 3:2.

Ференцварош - Лудогорец

Съдия: Мохамед Ал-Хаким (Швеция)
Начало: 22:00 часа
Стадион: "Групама Арена", Будапеща

