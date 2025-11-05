Лудогорец пристигна в Унгария

Популярни
  • 5 ное 2025 | 14:05
  • 422
  • 0

Отборът на Лудогорец пристигна в унгарската столица Будапеща, където утре ще се изправи срещу Ференцварош в четвърти двубой от основната фаза на Лига Европа. Слънце и температура от 12 градуса посрещнаха групата на "орлите", която е водена от президента на клуба Александър Александров, както и от техническия директор Козмин Моци.

На летището няколко привъженици чакаха футболистите за снимки и автогфари. Двубоят на "Групама Арена" е в четвъртък (6 ноември) от 22:00 часа.

Към момента разградчани са с актив от три точки от началото на надпреварата, след като победиха Малмьо като гости, но след това загубиха от Бетис и Йънг Бойс. Унгарците пък са със седем точки след два успеха - над РБ Залцбург и Генк, и равенство с Виктория (Пилзен).

Любопитно е, че двата тима вече играха един срещу друг по-рано през този сезон. Те се срещнаха в третия квалификационен кръг на Шампионската лига, като първият мач в Разград завърши 0:0, а реваншът бе успешен за унгарците и победа с 3:0.

Снимки: Sportal.bg

