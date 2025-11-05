Тодор Живондов и Недялков говорят преди мача с Ференцварош - очаквайте на живо!

Временният треньор на Лудогорец Тодор Живондов и капитанът Антон Недялков ще говорят преди утрешното гостуване на Ференцварош. Пресконференцията им в Будапеща стартира в 19:30 часа и ще бъде предавана на живо в Sportal.bg.

Двубоят от четвъртия кръг на основната схема на Лига Европа на стадион "Групама Арена" е от 22:00 ч. и ще бъде ръководен от шведа Мохамед Ал-Хаким.

Двата отбора ще се срещнат за трети път през този сезон, след като през лятото се изправиха един срещу друг в третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Първият мач беше в Разград и завърши при нулево равенство, а реваншът беше спечелен от унгарците с 3:0.