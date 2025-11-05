Популярни
Лудогорец заминава за Будапеща

  • 5 ное 2025 | 08:40
  • 1421
  • 7

Отборът на Лудогорец заминава за Будапеща, където утре ще се изправи срещу местния Ференцварош в мач от основната фаза на Лига Европа. Играчите на шампионите се събират около 9:00 часа на летището във Варна, за да се отправят към Централна Европа.

Към момента “орлите” са с актив от три точки от началото на надпреварата, след като победиха Малмьо като гост, но след това загубиха от Бетис и Йънг Бойс. Унгарците пък са със седем точки след две победи - над Ред Бул Залцбур и Генк и равенство с Виктория (Пилзен).

Любопитно е, че двата тима вече играха един срещу друг този сезон. Те се срещнаха в третия квалификационен кръг на Шампионската лига, като първият мач в Разград завърши 0:0, а реваншът бе успешен за унгарците и победа с 3:0.

