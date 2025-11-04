Официално: Лудогорец се отърва от Руи Мота

Португалецът Руи Мота вече официално не е наставник на Лудогорец. "Орлите" се разделиха със специалиста, след като в последните няколко дни преговаряха с него относно прекратяването на взаимоотношенията. Последният мач на Руи Мота начело на шампионите беше срещу ЦСКА 1948 в Бистрица, където "зелените" паднаха с 4:5. За момента отборът ще се води от Тодор Живондов, докато клубът от Разград намери постоянен старши треньор.

"Лудогорец и Руи Мота се разделиха по взаимно съгласие. Лудогорец официално се раздели с Руи Мота и екипа му. Наставникът на втория отбор Тодор Живондов ще води "орлите" до официалното назначаване на нов старши треньор", съобщиха разградчани.