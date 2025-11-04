Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Официално: Лудогорец се отърва от Руи Мота

  • 4 ное 2025 | 11:06
  • 7169
  • 15

Португалецът Руи Мота вече официално не е наставник на Лудогорец. "Орлите" се разделиха със специалиста, след като в последните няколко дни преговаряха с него относно прекратяването на взаимоотношенията. Последният мач на Руи Мота начело на шампионите беше срещу ЦСКА 1948 в Бистрица, където "зелените" паднаха с 4:5. За момента отборът ще се води от Тодор Живондов, докато клубът от Разград намери постоянен старши треньор.

"Лудогорец и Руи Мота се разделиха по взаимно съгласие. Лудогорец официално се раздели с Руи Мота и екипа му. Наставникът на втория отбор Тодор Живондов ще води "орлите" до официалното назначаване на нов старши треньор", съобщиха разградчани.

Още от БГ Футбол

„Вабанк“: Ще видим ли разгром в дербито между Левски и ЦСКА

„Вабанк“: Ще видим ли разгром в дербито между Левски и ЦСКА

  • 4 ное 2025 | 09:30
  • 11628
  • 31
Виза бави Славко Матич за Септември

Виза бави Славко Матич за Септември

  • 4 ное 2025 | 09:25
  • 842
  • 0
Найденов изригна срещу двама съдии: Манипулират резултати от мачове

Найденов изригна срещу двама съдии: Манипулират резултати от мачове

  • 4 ное 2025 | 09:09
  • 5611
  • 34
14 години по-късно: Валери Божинов се извини на феновете на Спортинг

14 години по-късно: Валери Божинов се извини на феновете на Спортинг

  • 4 ное 2025 | 05:14
  • 23607
  • 14
Апоел (БШ) се върна на върха в Израел

Апоел (БШ) се върна на върха в Израел

  • 4 ное 2025 | 03:33
  • 2160
  • 0
Трето поредно разочарование за Мартин Минчев и Краковия

Трето поредно разочарование за Мартин Минчев и Краковия

  • 4 ное 2025 | 03:00
  • 1222
  • 0
Водещи Новини

Две големи дербита приковават вниманието в Шампионската лига

Две големи дербита приковават вниманието в Шампионската лига

  • 4 ное 2025 | 07:45
  • 9709
  • 4
Еуфория за дербито: Левски продаде над 20 000 билета за мача с ЦСКА

Еуфория за дербито: Левски продаде над 20 000 билета за мача с ЦСКА

  • 4 ное 2025 | 11:00
  • 10723
  • 18
„Вабанк“: Ще видим ли разгром в дербито между Левски и ЦСКА

„Вабанк“: Ще видим ли разгром в дербито между Левски и ЦСКА

  • 4 ное 2025 | 09:30
  • 11628
  • 31
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 4 ное 2025 | 08:00
  • 495539
  • 26
14 години по-късно: Валери Божинов се извини на феновете на Спортинг

14 години по-късно: Валери Божинов се извини на феновете на Спортинг

  • 4 ное 2025 | 05:14
  • 23607
  • 14