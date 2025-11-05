Моци: Лудогорец отново ще е шампион

Техническият директор на Лудогорец Козмин Моци говори пред медиите преди заминаването на тим за Унгария за мача с Ференцварош от Лига Европа. Ръководителят е сигурен, че “орлите” отново ще са шампиони въпреки изоставането с 11 точки от лидера в шампионата Левски.

“С една победа или с добра игра в Унгария можем да си вдигне настроението. И в този момент съм сигурен, че Лудогорец ще е шампион, но трябва да видим, че Лудогорец може да стане и трудно шампион. Качеството на футболистите ни го предполагат. Тодор Живондов най-вероятно ще води отбора и срещу Арда”, каза Моци.

"В този момент продължаваме да търсим треньор, но не искам да говорим за това. Когато има нещо сигурно, ще го научите от нас. Не искам да говоря, най-вече от уважение към настоящия треньор. Не искам да говоря за нов треньор преди мач в Европа", добави румънецът.