Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Жребий за 1/8-финалите на Купата на България
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Моци: Лудогорец отново ще е шампион

Моци: Лудогорец отново ще е шампион

  • 5 ное 2025 | 10:25
  • 5655
  • 18

Техническият директор на Лудогорец Козмин Моци говори пред медиите преди заминаването на тим за Унгария за мача с Ференцварош от Лига Европа. Ръководителят е сигурен, че “орлите” отново ще са шампиони въпреки изоставането с 11 точки от лидера в шампионата Левски.

Лудогорец замина за Будапеща
Лудогорец замина за Будапеща

“С една победа или с добра игра в Унгария можем да си вдигне настроението. И в този момент съм сигурен, че Лудогорец ще е шампион, но трябва да видим, че Лудогорец може да стане и трудно шампион. Качеството на футболистите ни го предполагат. Тодор Живондов най-вероятно ще води отбора и срещу Арда”, каза Моци.

"В този момент продължаваме да търсим треньор, но не искам да говорим за това. Когато има нещо сигурно, ще го научите от нас. Не искам да говоря, най-вече от уважение към настоящия треньор. Не искам да говоря за нов треньор преди мач в Европа", добави румънецът.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Отложиха мача на Созопол с Локо II (Пловдив)

Отложиха мача на Созопол с Локо II (Пловдив)

  • 5 ное 2025 | 09:25
  • 823
  • 0
ОФК Несебър загуби голмайстор

ОФК Несебър загуби голмайстор

  • 5 ное 2025 | 09:07
  • 1063
  • 0
Жребият за на Купата: ЦСКА влиза в софийско дерби, голям късмет за Левски

Жребият за на Купата: ЦСКА влиза в софийско дерби, голям късмет за Левски

  • 5 ное 2025 | 11:28
  • 15193
  • 10
Лудогорец замина за Будапеща

Лудогорец замина за Будапеща

  • 5 ное 2025 | 08:40
  • 2848
  • 18
Започват битките в Област Пловдив за купата на АФЛ

Започват битките в Област Пловдив за купата на АФЛ

  • 5 ное 2025 | 08:29
  • 509
  • 0
Филип Кръстев изгледа от пейката тежка загуба на Оксфорд

Филип Кръстев изгледа от пейката тежка загуба на Оксфорд

  • 5 ное 2025 | 00:41
  • 1820
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Жребият за на Купата: ЦСКА влиза в софийско дерби, голям късмет за Левски

Жребият за на Купата: ЦСКА влиза в софийско дерби, голям късмет за Левски

  • 5 ное 2025 | 11:28
  • 15193
  • 10
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 5 ное 2025 | 08:00
  • 518398
  • 29
9 мача днес преполовяват борбата в основната фаза на Шампионската лига

9 мача днес преполовяват борбата в основната фаза на Шампионската лига

  • 5 ное 2025 | 07:30
  • 7563
  • 1
Ливърпул остави проблемите зад гърба си и надигра Реал въпреки геройствата на Куртоа, Трент не усети любов на "Анфийлд"

Ливърпул остави проблемите зад гърба си и надигра Реал въпреки геройствата на Куртоа, Трент не усети любов на "Анфийлд"

  • 4 ное 2025 | 23:55
  • 56594
  • 365
Луис Диас бе и герой, и грешник за Байерн, който нокаутира ПСЖ и записа 16-а поредна победа!

Луис Диас бе и герой, и грешник за Байерн, който нокаутира ПСЖ и записа 16-а поредна победа!

  • 5 ное 2025 | 00:06
  • 44423
  • 15