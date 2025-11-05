Недялков: Лудогорец може да излезе от тази ситуация! Предпочитам вътрешното първенство

Популярни
  5 ное 2025 | 19:46
Капитанът на Лудогорец Антон Недялков говори пред медиите в Будапеща, където "орлите" ще играят утре срещу Ференцварош в Лига Европа. През лятото унгарците елиминираха "зелените" в третия предварителен кръг на Шампионска лига.

"Не бих нарекъл този мач реванш. Всеки може да има мнение и да казва каквото иска. Според мен всеки мач си е отделен. Миналият мач беше различен, различен атитюд, сега се борим за точков актив. Трябва да върнем лицето на Лудогорец, което в момента не се вижда толкова добре. Когато започваш, не очакваш, че винаги ще бъдеш победител. Винаги трябва да си готов, че нещо може да се случи. Имаме всички възможности и ресурс, за да излезем от тази ситуация.

Нашата работа е тук на терена и да дадем нужната увереност, че са взели правилното решение за излизане от ситуацията. Не смятам, че ние трябва да си избираме двубой и да играем по различен начин. Всеки мач е толкова важен, защото ни е нужно самочувствие и увереност, за да могат да дойдат победите. Аз бих предпочел вътрешното първенство, защото то може да даде възможността, която може да дойде следващата година", каза левият бек на "орлите".

Снимки: Startphoto

