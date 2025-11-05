Популярни
Халф на Ференцварош: Трябва да натиснем Лудогорец от самото начало, за да усетят, че няма да вземат нищо
Халф на Ференцварош: Трябва да натиснем Лудогорец от самото начало, за да усетят, че няма да вземат нищо

  • 5 ное 2025 | 17:42
  • 436
  • 1

Норвежкият атакуващ полузащитник на Ференцварош Кристофер Закариасен има приятни спомени от предишната си среща с Лудогорец на 12 август тази година, спечелена с 3:0, но смята, че утрешният двубой ще има напълно различен характер от лятната квалификация в Шампионската лига.

"Трябва да атакуваме Лудогорец още от самото начало на мача. Предишният мач беше наистина фантастичен, играхме отлично, но утрешният е различен. Те не са в най-добра форма, смениха треньорите си, но вероятно затова идват тук с мисълта, че нямат какво да губят.

Трябва да ги натиснем в началото, да се хвърлим в дуелите и да бягаме много, за да усетят, че днес няма да вземат точки тук", продължи по време на пресконференцията, в която участва заедно с наставника Роби Кийн.

И докато през лятото при 3:0 над Лудогорец норвежецът влезе накрая като тактическа смяна, в последно време има все по-важна роля, а също така допринесе за три гола в последните три двубоя. Опитният 31-годишен халф каза, че "е хубаво да играеш редовно отново, особено в големи мачове като този, които ти дават допълнителна мотивация и енергия".

"В отбора има толкова голяма конкуренция, че трябва да даваш най-доброто от себе си във всеки мач, във всяка тренировка", добави той.

Снимки: Gettyimages

