Нико Петров: Ако мачът във Варна завърши в полза на Черно море, очаквам 3:0 за Левски срещу ЦСКА

Футболният анализатор Николай Петров даде евентуална прогноза за предстоящия двубой между Левски и ЦСКА след седмица. Бившият полузащитник заяви в студиото на Sportal.bg, че "сините" ще ударят "червените" с 3:0, ако Черно море успее да вземе положителен резултат срещу Лудогорец по-късно тази вечер.

Левски изнесе лекция на Арда в Кърджали

"Ако мачът във Варна завърши в полза на Черно море, очаквам 3:0 за Левски в дербито. Иначе нямам представа. Веласкес има 40 варианта, с които да играе, няма кой да липсва. Янев може да предприеме някакъв ход, с който да противодейства. С Враца добре го направи. Въпросът е за какви тактики говорим след днес, продължавам да се питам", каза Нико след победата на "сините" срещу Арда (Кърджали).