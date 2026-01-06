ЦСКА с интерес към доскорошен съотборник на Меси

ЦСКА проявява интерес към еквадорския нападател Ален Обандо, съобщава Mercado Futbol EC. 19-годишният таран​ е собственост на Барселона Гуаякил, но до края на 2025 г. игра под наем в Интер Маями, където бе съотборник на Лионел Меси.

Американският клуб обаче е взел решение да не го задържи в състава си. По време на престоя си в САЩ стрелецът записа 8 мача, в които реализира 2 гола, а в голям процент от срещите остана неизползвана резерва.

В информацията не се уточнява дали интересът е насочен към наем или към постоянен трансфер. Не се посочват и конкретни финансови параметри по евентуална сделка.

Обандо има и два мача за националния отбор на Еквадор. Той прави своя дебют, когато все още няма навършени 18 години. Преди това той преминава през младежките и юношеските гарнитури на страната.

