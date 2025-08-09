Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. „Вабанк“: Ще сложи ли Годой край на кошмара в ЦСКА

„Вабанк“: Ще сложи ли Годой край на кошмара в ЦСКА

  • 9 авг 2025 | 09:30
  • 2963
  • 5
Слушай на живо
Слушай на живо: ЦСКА - Черно море

И този сезон на ЦСКА стартира ужасно. Работата на Душан Керкез все още не дава никакъв резултат и за три кръга „червените“ спечелиха само 2 точки, което е изключително неприемливо. Липсата на достатъчно голове (само 2 вкарани в първите три кръга) принуди шефовете на ЦСКА да действат мигновено и новото име е вече факт.

Годой подписал с ЦСКА за три сезона
Годой подписал с ЦСКА за три сезона

Леандро Годой пристига от Берое, за да облече червената фланелка с номер 9. По неофициална информация Кошмара идва за сумата от 1.5 милиона евро. Дали Годой ще се окаже решението на проблемите или ще се превърне в поредния проблем – това е темата, която ще повиши градусите в студиото на „Вабанк“.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Ще живне ли ЦСКА срещу "моряците" на капитан Илиев?

Ще живне ли ЦСКА срещу "моряците" на капитан Илиев?

  • 9 авг 2025 | 08:00
  • 8076
  • 79
Славия приема шампиона Лудогорец в търсене на първа победа

Славия приема шампиона Лудогорец в търсене на първа победа

  • 9 авг 2025 | 07:30
  • 4639
  • 15
Левски вече не търси нападател, а халф

Левски вече не търси нападател, а халф

  • 9 авг 2025 | 06:34
  • 5007
  • 2
Христо Янев: Изтървахме да победим с добри възможности за гол и пропусната дузпа

Христо Янев: Изтървахме да победим с добри възможности за гол и пропусната дузпа

  • 8 авг 2025 | 23:42
  • 3265
  • 4
Танчо Калпаков: Искам да си преосмисля нещата и да преценя какви решения трябва да взема

Танчо Калпаков: Искам да си преосмисля нещата и да преценя какви решения трябва да взема

  • 8 авг 2025 | 23:38
  • 2833
  • 2
Иван Стоянов: Искахме повече победата, но това е футболът, затова е интересен

Иван Стоянов: Искахме повече победата, но това е футболът, затова е интересен

  • 8 авг 2025 | 23:30
  • 2226
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Ще живне ли ЦСКА срещу "моряците" на капитан Илиев?

Ще живне ли ЦСКА срещу "моряците" на капитан Илиев?

  • 9 авг 2025 | 08:00
  • 8076
  • 79
Тони Зетова коментира решението на Елица Атанасийевич да не бъде част от състава на България за Мондиал 2025

Тони Зетова коментира решението на Елица Атанасийевич да не бъде част от състава на България за Мондиал 2025

  • 9 авг 2025 | 10:31
  • 4925
  • 5
Славия приема шампиона Лудогорец в търсене на първа победа

Славия приема шампиона Лудогорец в търсене на първа победа

  • 9 авг 2025 | 07:30
  • 4639
  • 15
Нидерландия застава на пътя на България

Нидерландия застава на пътя на България

  • 9 авг 2025 | 07:00
  • 4329
  • 0
Монтана и Ботев (Враца) се вкопчиха здраво в Северозападното дерби, но не успяха да излъчат победител

Монтана и Ботев (Враца) се вкопчиха здраво в Северозападното дерби, но не успяха да излъчат победител

  • 8 авг 2025 | 23:08
  • 28594
  • 59