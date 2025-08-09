„Вабанк“: Ще сложи ли Годой край на кошмара в ЦСКА

И този сезон на ЦСКА стартира ужасно. Работата на Душан Керкез все още не дава никакъв резултат и за три кръга „червените“ спечелиха само 2 точки, което е изключително неприемливо. Липсата на достатъчно голове (само 2 вкарани в първите три кръга) принуди шефовете на ЦСКА да действат мигновено и новото име е вече факт.

Годой подписал с ЦСКА за три сезона

Леандро Годой пристига от Берое, за да облече червената фланелка с номер 9. По неофициална информация Кошмара идва за сумата от 1.5 милиона евро. Дали Годой ще се окаже решението на проблемите или ще се превърне в поредния проблем – това е темата, която ще повиши градусите в студиото на „Вабанк“.