Левски обяви програмата си до мача с ЦСКА

Левски обяви програмата си за тази седмица. Отборът на Хулио Веласкес ще проведе четири тренировки преди дербито с ЦСКА, като само една от тях ще бъде открита. “Сини” и “червени” се изправят един срещу друг в събота (8 ноември) от 15:00 часа.

Програмата на представителния отбор на „Левски“ до 8 ноември, събота, е следната:

3 ноември, понеделник:

ПОЧИВЕН ДЕН

4 ноември, вторник:

11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – (открита за привържениците и представителите на медиите)

5 ноември, сряда:

11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“

6 ноември, четвъртък:

11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“

7 ноември, петък:

16:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“

8 ноември, събота:

15:00 часа – „Левски“ – „ЦСКА-София“ – Първа лига, 15-ти кръг – Национален стадион „Васил Левски“

* Статусът на тренировките ще бъде обявен допълнително на официалния сайт на клуба.