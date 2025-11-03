Левски обяви програмата си до мача с ЦСКА

Левски обяви програмата си за тази седмица. Отборът на Хулио Веласкес ще проведе четири тренировки преди дербито с ЦСКА, като само една от тях ще бъде открита. “Сини” и “червени” се изправят един срещу друг в събота (8 ноември) от 15:00 часа.
Ето програмата на Левски:
3 ноември, понеделник:
ПОЧИВЕН ДЕН
4 ноември, вторник:
11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – (открита за привържениците и представителите на медиите)
5 ноември, сряда:
11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“
6 ноември, четвъртък:
11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“
7 ноември, петък:
16:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“
8 ноември, събота:
15:00 часа – „Левски“ – „ЦСКА-София“ – Първа лига, 15-ти кръг – Национален стадион „Васил Левски“
* Статусът на тренировките ще бъде обявен допълнително на официалния сайт на клуба.