Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Левски обяви програмата си до мача с ЦСКА

Левски обяви програмата си до мача с ЦСКА

  • 3 ное 2025 | 13:19
  • 198
  • 0
Слушай на живо
Слушай на живо: Левски - ЦСКА

Левски обяви програмата си за тази седмица. Отборът на Хулио Веласкес ще проведе четири тренировки преди дербито с ЦСКА, като само една от тях ще бъде открита. “Сини” и “червени” се изправят един срещу друг в събота (8 ноември) от 15:00 часа.

Левски изнесе лекция на Арда в Кърджали
Левски изнесе лекция на Арда в Кърджали

Ето програмата на Левски:

Програмата на представителния отбор на „Левски“ до 8 ноември, събота, е следната:

3 ноември, понеделник:

ПОЧИВЕН ДЕН

4 ноември, вторник:

11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – (открита за привържениците и представителите на медиите)

5 ноември, сряда:

11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“

6 ноември, четвъртък:

11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“

7 ноември, петък:

16:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“

8 ноември, събота:

15:00 часа – „Левски“ – „ЦСКА-София“ – Първа лига, 15-ти кръг – Национален стадион „Васил Левски“

* Статусът на тренировките ще бъде обявен допълнително на официалния сайт на клуба.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

ЦСКА излиза без проблеми срещу Левски

ЦСКА излиза без проблеми срещу Левски

  • 3 ное 2025 | 09:26
  • 1557
  • 2
Илиан Илиев похвали вратар

Илиан Илиев похвали вратар

  • 3 ное 2025 | 09:13
  • 1884
  • 0
Берое обмисля смяна при загуба от Локо (София)

Берое обмисля смяна при загуба от Локо (София)

  • 3 ное 2025 | 09:07
  • 1206
  • 0
Има ли сили Ботев (Враца) да спре устрема на ЦСКА 1948

Има ли сили Ботев (Враца) да спре устрема на ЦСКА 1948

  • 3 ное 2025 | 07:44
  • 5345
  • 10
Ще успее ли Берое да се съвземе след шока за Купата?

Ще успее ли Берое да се съвземе след шока за Купата?

  • 3 ное 2025 | 07:15
  • 5544
  • 12
Агитката на Черно море отново показа класа

Агитката на Черно море отново показа класа

  • 3 ное 2025 | 01:21
  • 1247
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Венци Стефанов за Илиян Филипов: Като си се оакал, поне се забърши малко

Венци Стефанов за Илиян Филипов: Като си се оакал, поне се забърши малко

  • 3 ное 2025 | 12:41
  • 11686
  • 61
Полицията все още издирва човека, ударил Наумов с бутилка

Полицията все още издирва човека, ударил Наумов с бутилка

  • 3 ное 2025 | 11:21
  • 6220
  • 23
Синята еуфория се засилва: Лудогорец не победи във Варна - Левски вече на 11 точки

Синята еуфория се засилва: Лудогорец не победи във Варна - Левски вече на 11 точки

  • 2 ное 2025 | 19:20
  • 72767
  • 238
Има ли сили Ботев (Враца) да спре устрема на ЦСКА 1948

Има ли сили Ботев (Враца) да спре устрема на ЦСКА 1948

  • 3 ное 2025 | 07:44
  • 5345
  • 10
Григор Димитров изпадна от топ 40, Синер се върна на върха

Григор Димитров изпадна от топ 40, Синер се върна на върха

  • 3 ное 2025 | 10:17
  • 3189
  • 4
Ще успее ли Берое да се съвземе след шока за Купата?

Ще успее ли Берое да се съвземе след шока за Купата?

  • 3 ное 2025 | 07:15
  • 5544
  • 12