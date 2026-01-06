Популярни
Очаквайте: Левски заминава на лагер в Турция, очакванията на Георги Костадинов за 2026
Левски тръгва за Турция - очаквайте на живо!

  • 6 яну 2026 | 10:45
  • 1258
  • 3

Днес отборът на Левски ще отпътува за зимния си лагер в Турция. "Сините" ще прекарат 20 дни в Белек, където ще проведат основната част от подготовката си за пролетния полусезон. Пред репортерите на летище "Васил Левски" ще застане Георги Костадинов.

Тимът на Хулио Веласкес вече направи две тренировки на стадион "Георги Аспарухов". В югоизточната ни съседка столичани ще изиграят четири контролни срещи:

13 януари – Ниредхаза (Унгария)
17 януари – Войводина (Сърбия)
21 януари – Заглебие (Полша)
25 януари – Тренчин (Словакия)

"Сините" се прибират в София на 27 януари, а за следващия ден е предвидена проверка с Вихрен (Сандански) на "Герена". Първият официален мач на Левски е на 3 февруари срещу Лудогорец за Суперкупата на България

