Очаквайте на живо: Григор Димитров - Пабло Кареньо Буста

  • 6 яну 2026 | 08:45
  • 2017
  • 0
Григор Димитров открива новия сезон днес на турнира на твърди кортове АТР 250 в Бризбън (Австралия) с награден фонд 800 045 долара. Най-добрият български тенисист е двукратен шампион в надпреварата, а 10-ото му участие ще започне с мач срещу испанеца Пабло Кареньо Буста, който си осигури място в основната схема през квалификациите. Двубоят им е част от вечерната сесия на централния корт "Пат Рафтър Арена" и ще започне не преди 10:30 часа българско време.

Пабло Кареньо Буста е стар познайник на Григор, като съперничеството им до момента включва седем срещи. Димитров има леко предимство с четири победи срещу три за испанеца. Последният им мач датира от Australian Open 2021, когато Буста се отказа заради физически проблеми при резултат 6:0, 1:0 за българина. Димитров е надделявал над Кареньо Буста и в останалите им срещи на твърда настилка – на Финалите на ATP през 2017 година с категоричното 6:1, 6:1, както и в Париж през 2015 година, когато спечели с 6:4, 6:1.

Григор Димитров в Бризбън: Дано да изиграя пълен сезон
Sportal.bg ще проследи НА ЖИВО първия двубой на Григор Димитров за годината!

