Костадинов: В Левски има още потенциал! Другите отбори не ме притесняват

  • 6 яну 2026 | 11:51
  • 3281
  • 3

Полузащитникът на Левски Георги Костадинов говори пред репортерите на аерогара "Васил Левски" в София преди заминаването на тима на Хулио Веласкес за Анталия. Опитният футболист изрази мнение, че "сините" имат по-голям потенциал от това, което са показали през пролетта и подчерта, че всеки трябва да гледа в собствената си паничка. Накрая Мечката призна, че не се притеснява от другите отбори, намиращи се зад отбора от "Герена" в класирането.

"Нека бъде по-успешна новата година за всички! Най-важното е да се подготвим добре, защото ни чакат трудни месеци. Трябва да покажем една идея по-добри игри от есента. Трябва да бъдем максимално подготвени за първия мач. В отбора има още потенциал, който не е разкрит! Ако успеем да се предпазим от травми, ще покажем по-добро лице. Треньорът работи вече една година, това е един плюс. Фланелката на Левски винаги тежи, затова сме в този клуб, за мен това е голяма благословия, не всеки футболист може да е в такъв клуб.

Трябва минимум да показваме това, което показвахме есента. Вярвам, че ще успеем да се подготвим добре и съм убеден, че ще се представим добре в първия шампионатен мач. Лудогорец е добър отбор, няма какво да ги коментираме, но трябва да гледаме в нашата паничка, да сме концентрирани за предизвикателствата, които ни предстоят. Да, всеки мач е като финал, така е. Дори бих казал не всеки мач, а всяка тренировка е като финал. В Левски нямаш избор, освен да работиш и да растеш. Издържам на натоварванията, не само в българските мачове, а и в международните. Наслаждавам се, след това е въпрос на разговори.

Кристиан Димитров е важен за нашия отбор, надявам се да остане, но това е въпрос към него. За мен никога не е било важно лентата на чия ръка ще бъде, в отбора има много момчета, които показват лидерски качества. Има доста други неща, които са по-важни от капитанската лента. Не ме притесняват другите отбори, Левски има по-голям потенциал, надявам се да покажем израстване през пролетта", заяви Георги Костадинов.

