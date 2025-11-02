Популярни
  3. Веласкес: Ще подходим отговорно към мача с ЦСКА

  • 2 ное 2025 | 17:29
Наставникът на Левски Хулио Веласкес сподели впечатленията си след успеха с 3:0 над Арда в Кърджали, както и очакванията си за предстоящото дерби с ЦСКА.

16 Арда (Кърджали) 0:3 Левски

„Труден мач. Изпитвахме трудности при притежанието на топката в началото. Именно на това обърнахме внимание на играчите преди мача. Исках да усещаме моментите кога да променим ритъма. Момчетата изпълниха това, което изисквах. Показахме добър тайминг по време на срещата. Това, че отбелязахме голове, ни помогна да доминираме в мача. Играчите много добре разбраха какво се изисква в този вид мачове. Много съм доволен от резултата и от отношението на играчите. В последния мач бяхме извършили 11 промени в сравнение с мача срещу Добруджа. Днес също направихме 9 промени. Абсолютно всички играчи искат да попаднат в стартовите 11. Това ти позволява да играеш по този начин в мачовете от първенството. Винаги се опитваме да регулираме игровото време на играчите.

Трябва да се възстановим по най-добрия начин и да се подготвим за следващата седмица по най-отговорния начин. Ще подходим отговорно към мача с ЦСКА, знаейки, че се изправяме срещу добър отбор с добри футболисти“.

