  1. Sportal.bg
  2. Септември (София)
  Септември иска да привлече Патрик-Габриел Галчев от Левски

Септември иска да привлече Патрик-Габриел Галчев от Левски

  • 6 яну 2026 | 01:43
Намиращият се в зоната на изпадащите в еfbet Лига Септември (София) започна днес зимната си подготовка без нови попълнения, но съвсем скоро може да получи качество от Левски. „Септемврийци“ може да се подсилят с Патрик-Габриел Галчев, който не влиза в плановете на наставника на „сините“ Хулио Веласкес след връщането му от наем в Локомотив (София).

Галчев, който има мачове и за националния отбор на България, може да играе на няколко позиции и се вписва в политиката на Септември за налагане на млади български футболисти.

Отношенията между двата клуба са повече от добри, не само заради честата размяна на играчи, но и заради клубните пристрастия на президента на Септември Румен Чандъров, който никога не е крил, че е левскар. От Левски към клуба от „Драгалевци“ бяха пратени под наем Асен Чандъров и Борислав Рупанов, които след това рязко вдигнаха нивото си.

