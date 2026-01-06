Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте: Левски заминава на лагер в Турция, очакванията на Георги Костадинов за 2026
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Официално: ЦСКА представи третото си ново попълнение

Официално: ЦСКА представи третото си ново попълнение

  • 6 яну 2026 | 09:45
  • 6369
  • 8
Официално: ЦСКА представи третото си ново попълнение

ЦСКА си осигури подписа на бразилското крило Лео Перейра. 25-годишният флангови футболист пристига при "червените" с трансфер от бразилския Клуб де Регатас. Състезателят премина успешно задължителните медицински прегледи и официално подписа договор с "армейците" за срок от 3 години.

Леандро Аугусто дос Сантос Перейра е роден на 29 юни 2000 г. в град Бауру, щата Сао Пауло, Бразилия. Той започва футболния си път в школата на Итуано, като прави своя дебют в мъжкия футбол с екипа на родния клуб през 2020 г.

ЦСКА с интерес към доскорошен съотборник на Меси
ЦСКА с интерес към доскорошен съотборник на Меси

В хода на кариерата си Лео Перейра е защитавал цветовете на бразилските Итуано, Коринтианс, Витория, Гремио, Атлетико Гоянензе, Спорт Ресифе и Клуб де Регатас, както и на португалския Маритимо.

През лятото на 2025 г. крилото преминава под наем в Спорт Ресифе, където записва 16 мача, отбелязва 3 гола и добавя 1 асистенция към актива си. В ЦСКА Лео Перейра ще носи фланелката с № 38. Той е третият бразилски футболист в настоящия състав на "армейците" след вратаря Густаво Бусато и защитника Пастор.

Викан от Илиан Илиев в националния отбор на България на крачка от трансфер в ЦСКА
Викан от Илиан Илиев в националния отбор на България на крачка от трансфер в ЦСКА

"ЦСКА приветства Лео Перейра с добре дошъл и му пожелава много успехи с червената фланелка!", написаха от Борисовата градина.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Септември иска да привлече Патрик-Габриел Галчев от Левски

Септември иска да привлече Патрик-Габриел Галчев от Левски

  • 6 яну 2026 | 01:43
  • 6270
  • 2
Нефтохимик с един нов и четирима напускащи на старта на подготовката

Нефтохимик с един нов и четирима напускащи на старта на подготовката

  • 6 яну 2026 | 01:19
  • 2225
  • 0
ЦСКА привлече крило от Бразилия

ЦСКА привлече крило от Бразилия

  • 6 яну 2026 | 00:07
  • 17138
  • 24
Илиана Раева: Да е светло на прекрасната ти душа, Старши!

Илиана Раева: Да е светло на прекрасната ти душа, Старши!

  • 5 яну 2026 | 20:56
  • 8509
  • 4
Монтана обяви раздялата си с четирима футболисти

Монтана обяви раздялата си с четирима футболисти

  • 5 яну 2026 | 20:54
  • 2375
  • 0
Щерката на Трифон Иванов скърби за Стратега

Щерката на Трифон Иванов скърби за Стратега

  • 5 яну 2026 | 20:18
  • 4279
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Григор Димитров поведе с брейк на Пабло Кареньо Буста в началото на втория сет

Григор Димитров поведе с брейк на Пабло Кареньо Буста в началото на втория сет

  • 6 яну 2026 | 10:35
  • 5915
  • 1
Левски тръгва за Турция - очаквайте на живо!

Левски тръгва за Турция - очаквайте на живо!

  • 6 яну 2026 | 10:45
  • 1194
  • 3
ЦСКА с интерес към доскорошен съотборник на Меси

ЦСКА с интерес към доскорошен съотборник на Меси

  • 6 яну 2026 | 09:39
  • 5057
  • 3
Майкон разкри, че вече преговаря за нов договор с Левски

Майкон разкри, че вече преговаря за нов договор с Левски

  • 6 яну 2026 | 08:08
  • 6280
  • 5
Ювентус ще опита да се върне към победите срещу коварен съперник

Ювентус ще опита да се върне към победите срещу коварен съперник

  • 6 яну 2026 | 07:03
  • 3928
  • 2