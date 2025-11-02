Янев похвали Левски преди дербито и заяви: Не съм виждал мач да се загуби, защото единият отбор е по-назад в класирането

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев сподели мнението си след успеха с 3:1 над Монтана. Наставникът на "червените" е доволен от победата, която идва преди задаващото се дерби с Левски след седмица.

Янев похвали отбора на Хулио Веласкес, който към момента се намира на върха в класирането, но вярва, че неговите футболисти ще направят всичко по силите си да стигнат до трите точки.

"Доволни сме, че победихме. За нас беше изключително важно това да се случи. Доволен съм от началните минути на мача. През второто полувреме не подходихме така, както през първите 15 минути. Най-важното е, че запазихме концентрация и стигнахме до победата.

Единственото, което трябва да мислим, е мачът, който предстои. Тази седмица изиграхме три мача и трябва да бъдем благодарни, защото завършиха с победи за нас. Само преди месец бяхме в позиция на една загуба от последното място в класирането. Не трябва много да размишляваме върху това как постигаме победите, а да продължаваме да ги постигаме и да върнем увереността на отбора.

Всеки един футболист в съблекалнята на ЦСКА е важен за мен. Всеки един има място на терена. Всеки един, когато се появи, трябва да показва най-доброто от себе си и да иска всичко от себе си, за да върви отборът напред. Искам да предам на отбора да играят със сърцата си. За нас е важно да запазим смиреност и да подходим в този мач по съвсем различен начин, тъй като има различен заряд.

Левски е в много добра форма. В момента е отборът, който се бори да стане шампион. Показват много динамичен футбол, разполагат с много добър треньор, който вкарва своите идеи в отбора. Това са временни позиции в класирането и не трябва да изхождаме от тях. Не съм виждал един мач да се загуби, защото единият отбор е по-назад в класирането. На терена всички сме равни и затова футболът е интересна игра. Трябва да се опитаме да направим така, че този отбор да бъде на същото ниво, на което всички очакват", сподели Янев.

