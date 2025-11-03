Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Левски продаде почти всички билети за дербито с ЦСКА

Левски продаде почти всички билети за дербито с ЦСКА

  • 3 ное 2025 | 15:57
  • 2479
  • 3
Феновете на Левски изкупиха почти всички билети, които им се полагат за дербито с ЦСКА от 15-ия кръг на efbet Лига. Само за няколко дни бяха продадени 15 215 билета на "сините" запалянковци, като свободните места са малко над 2400.

Целият сектор "А" е разпродаден, а в сектор "Б" са свободните места за феновете на "сините", които искат да гледат битката с вечния съперник.

Левски и ЦСКА излизат един срещу друг на 8 ноември от 15:00 часа на Националния стадион "Васил Левски".

