  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. „Вабанк“: От какъв треньор има нужда ЦСКА

„Вабанк“: От какъв треньор има нужда ЦСКА

  • 23 сеп 2025 | 15:39
  • 1425
  • 6

Лошо, по-лошо, най-лошо – това е посоката, в която върви ЦСКА през последните години. Същото може да се каже и за треньорите – всеки следващ е по-лош от предишния. „Червените“ записаха безобразно слаб старт на сезона и най-очакваното нещо беше раздяла с Душан Керкез. Какви обаче са опциите пред ЦСКА?

Официално: ЦСКА се отърва от Керкез
Официално: ЦСКА се отърва от Керкез

Един от най-сериозните варианти е Христо Янев. Настоящият треньор на Ботев (Враца) не крие желанието си един ден отново да бъде начело на „червените“. Е, този ден може да не се окаже чак толкова далеч във времето.

Ицо Янев: Готов съм за ЦСКА, близкото бъдеще ще покаже
Ицо Янев: Готов съм за ЦСКА, близкото бъдеще ще покаже

Разбира се, има и вариант от чужбина. Напълно възможно е една емблематична фигура на румънския футбол – Дан Петреску да се захване с мисията „Make CSKA great again”!

Бекали: ЦСКА иска Петреску
Бекали: ЦСКА иска Петреску

Кой вариант ще бъде най-подходящ в момента и възможна ли е светкавична промяна в положителна посока – вижте какво мислят специалистите на Sportal.bg Мартин Томанов и Милен Пейчев в днешното издание на „Вабанк“!

