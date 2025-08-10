"Вабанк": Кой трябва да води атаката на Левски

Популярни
Левски записа първа победа в редовното време в Европа този сезон. Юношата на „сините“ Борислав Рупанов прати в екстаз над 18 000 на стадион „Георги Аспарухов“ с попадението си в 98-ата минута срещу Сабах. Гол, който може да се окаже решаващ в сблъсъка с отбора на Дамбраускас.

Луда "синя" вечер! Юноша взриви "Герена" в последната секунда
Луда "синя" вечер! Юноша взриви "Герена" в последната секунда

От известно време сред феновете на Левски витае мнението, че на Рупанов трябва да му се гласува повече доверие за сметка на Сангаре. Естествено, има и такива, които смятат, че е по-добре да се заложи на доста по-здравия физически национал на Мали. Днес специалистите на Sportal.bg Мартин Томанов и Милен Пейчев влизат в спор именно по тази тема – кой трябва да бъде на върха на „синята“ атака.

