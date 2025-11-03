Популярни
  Голям гаф на Наумов и Ботев (Пд), "канарчетата" на път да компрометират тезата си за прекратения мач

Голям гаф на Наумов и Ботев (Пд), "канарчетата" на път да компрометират тезата си за прекратения мач

  • 3 ное 2025 | 15:07
  • 27442
  • 90

Дербито на Пловдив между Локомотив и Ботев бе прекратено в 41-ата минута, след като фен на “смърфовете” удари стража на “канарчетата” Даниел Наумов с бутилка от минерална вода.

След злополучния сблъсък двата клуба започнаха да се обвиняват един друг с поредица от декларации. Безспорната истина е, че Наумов действително бе ударен, което е не само недопустимо, но и подсъдно за човека, който хвърли бутилката.

Поредицата от публикации в официалните канали на “жълто-черните” обаче също будят известни съмнения за истинността на техните твърдениия.

В една от тях четем: “Медицинският екип установи комоцио и забрани категорично участието на футболиста (б.а. Даниел Наумов) в остатька от срещата.”

При подобна травма две от първите неща, които докторите забраняват на пациента, са четенето и гледането на телевизия (както и използването на компютри и телефони) за срок от 48-72 часа, като абсолютнят минимум е 24 часа.

Основната цел е да се осигури пълна когнитивна и физическа почивка на мозъка, за да се ускори възстановяването. Гледането на телевизия е умствено натоварване, което може да влоши симптомите като главоболие, замаяност и чувствителност към светлина.

Напълно изненадващо, преди да са изтекли дори 24 часа, Наумов, чрез официалната страница на “канарчетата” във “Фейсбук”, публикува пост относно инцидента.

В него четем следното: “Днес изгледах мача, и по-конкретно ситуацията, и останах много изненадан от изказванията на коментатора на мача, който прави внушения и грешни твърдения за ситуацията и развитето на събитията…”.

Т.е. Наумов е гледал поне 1 час телевизия непосредствено след прекратения двубой. Публикацията му навежда на следните варианти:

1. Наумов е с комоцио, но е пренебрегнал на свой риск забраната на лекарите да гледа телевизия, което е опасно за здравето му;

2. Наумов няма комоцио, медицинското му е издадено без да премине задължителните медицински прегледи и никой не е предупредил него и клуба да не се издават, че е гледал срещата на запис няколко часа след инцидента, защото по този начин ще компрометира тезата на Ботев (Пловдив);

3. Да е попаднал на некомпетентни медицински лица, които са забравили да го предупредят, че не трябва да гледа около 48 часа телевизия, компютър, телефон. Това обаче граничи с престъпна небрежност на лекарите.

Снимки: Startphoto

