Асоциацията на българските футболисти: Това не е просто "инцидент", а рана по лицето на българския футбол

Асоциацията на българските футболисти излезе с позиция след вчерашното прекратено дерби на Пловдив между Локомотив и Ботев. Припомняме, че Даниел Наумов беше ударен с бутилка от фен на домакините, след което мачът беше прекратен.

„Днес, в Деня на народните будители – ден, в който честваме духовността, просвещението и силата на знанието, българският футбол отново беше потопен в сянката на агресията.

Дербито на Пловдив между Локомотив и Ботев беше прекратено преждевременно след позорен инцидент, при който вратарят на Ботев, Даниел Наумов, бе ударен с предмет, хвърлен от трибуните.

Това не е просто „инцидент“. Това е рана по лицето на българския футбол, по труда и достойнството на стотици момчета, които всеки ден влагат сърце и усилия, за да вдъхновяват децата да обичат спорта.

АБФ категорично осъжда всяка форма на насилие по футболните терени – независимо от цвета на фланелката.

Нашите стадиони трябва да бъдат места на уважение, страст и спортен дух, а не арени на омраза и безумие.

Призоваваме всички клубове, фенове и институции да застанат заедно зад усилията за промяна на културата по трибуните.

Да върнем футбола там, където му е мястото – в сърцето на хората, а не в хрониките на скандалите.

В ден като днешния, когато почитаме будителите на нацията, нека си припомним, че истинското възпитание и пример започват от терена – от уважението към играта, към съперника и към човешкия живот“.