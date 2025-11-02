Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Даниел Наумов излезе в позиция и нападна коментатора на дербито

Даниел Наумов излезе в позиция и нападна коментатора на дербито

  • 2 ное 2025 | 15:13
  • 3641
  • 8

Вратарят на Ботев (Пловдив) Даниел Наумов направи изявление чрез официалния сайт на “жълто-черните”, като това са първи негови думи след вчерашния инцидент на “Лаута”.

“Официална позиция на Даниел Наумов във връзка със случилото се на дербито с Локомотив Пловдив:

Получих много хейт от феновете на другия отбор заради това, че бях уцелен с бутилка в главата именно от тях.

Днес изгледах мача и по-конкретно ситуацията и останах много изненадан от изказванията на коментатора на мача, който прави внушения и грешни твърдения за ситуацията и развитието на събитията, а именно, че мачът се прекратява по мое искане и че аз съм в състояние да продължа мача, но се страхувам да не се хвърлят нови предмети до края на полувремето, което е невярно и смешно.

Това далеч не е най-враждебната обстановка, която съм виждал и няма да позволя на един коментатор да прави внушения и да се подиграва с имиджа ми и индиректно да ме нарича страхливец.

Истината е, че след удара с бутилката не бях в състояние да продължа и да играя адекватно на терена, като също докторът каза, че в това състояние той също няма да рискува да ме остави да играя.

Държа да подчертая, че никой не се е допитвал до мен дали искам мачът да бъде прекратен и още по-малко дали се страхувам да продължа при положение, че теоретично не е имало никаква пречка.

Това е мач, който е наблюдаван от стотици хиляди пред телевизорите, а човек, който явно не е изобщо запознат с конкретната ситуация и няма информация какво се случва, прави внушения и по този начин влияе на мнението на хората за това какъв съм аз, което ме кара да се чувствам зле.

Приятел, ако не можеш да се справиш с коментирането на мач просто не го прави, но не прави внушения и не си играй с имиджа ми.”

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Арда (Кърджали) 0:1 Левски, Сангаре продължава да бележи

Арда (Кърджали) 0:1 Левски, Сангаре продължава да бележи

  • 2 ное 2025 | 15:14
  • 24410
  • 21
Ето какво ще е решението на БФС за прекратеното дерби на Пловдив

Ето какво ще е решението на БФС за прекратеното дерби на Пловдив

  • 2 ное 2025 | 15:11
  • 14962
  • 14
Вече и официално: Локомотив (Пд) поиска служебна победа в дербито

Вече и официално: Локомотив (Пд) поиска служебна победа в дербито

  • 2 ное 2025 | 15:02
  • 3919
  • 3
Янев похвали Левски преди дербито и заяви: Не съм виждал мач да се загуби, защото единият отбор е по-назад в класирането

Янев похвали Левски преди дербито и заяви: Не съм виждал мач да се загуби, защото единият отбор е по-назад в класирането

  • 2 ное 2025 | 15:00
  • 7622
  • 7
Нанков: Не ни достигна класа и увереност

Нанков: Не ни достигна класа и увереност

  • 2 ное 2025 | 14:59
  • 481
  • 1
Годой: Ще направим всичко по силите си да победим Левски

Годой: Ще направим всичко по силите си да победим Левски

  • 2 ное 2025 | 14:52
  • 552
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Арда (Кърджали) 0:1 Левски, Сангаре продължава да бележи

Арда (Кърджали) 0:1 Левски, Сангаре продължава да бележи

  • 2 ное 2025 | 15:14
  • 24410
  • 21
Ето какво ще е решението на БФС за прекратеното дерби на Пловдив

Ето какво ще е решението на БФС за прекратеното дерби на Пловдив

  • 2 ное 2025 | 15:11
  • 14962
  • 14
ЦСКА бие преди дербито срещу Левски с две дузпи на Кошмара

ЦСКА бие преди дербито срещу Левски с две дузпи на Кошмара

  • 2 ное 2025 | 14:39
  • 55810
  • 301
Янев похвали Левски преди дербито и заяви: Не съм виждал мач да се загуби, защото единият отбор е по-назад в класирането

Янев похвали Левски преди дербито и заяви: Не съм виждал мач да се загуби, защото единият отбор е по-назад в класирането

  • 2 ное 2025 | 15:00
  • 7622
  • 7
Втора лига на живо: "драконите" с втори гол

Втора лига на живо: "драконите" с втори гол

  • 2 ное 2025 | 15:50
  • 9980
  • 2
Автогол в края донесе победата на Интер

Автогол в края донесе победата на Интер

  • 2 ное 2025 | 15:29
  • 5070
  • 5