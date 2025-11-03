Популярни
Венци Стефанов говори за проблемите в българския футбол
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Ботев (Пд): Заплахите за изпращане в "Б" група не ни плашат, защото имаме най-добрия играч в шампионата

  • 3 ное 2025 | 11:16
  • 1233
  • 1

Ботев (Пловдив) пусна в продажба билетите за двубоя с Добруджа. Двата тима се изправят един срещу друг на 7 ноември (събота) от 17:30 часа на “Колежа”.

Сдружение ПФК Ботев: "Крадецът вика дръжте крадеца" – типично за малцинствените ни групи
Сдружение ПФК Ботев: "Крадецът вика дръжте крадеца" – типично за малцинствените ни групи

Ето какво пишат от “канарчетата”:

Страстите от пловдивското дерби още не са утихнали, а на хоризонта е сблъсък с Добруджа. Шапки долу пред великолепната “жълто-черна” публика, която ни накара да се чувстваме като домакини на “Лаута”!

Заплахи за настройване на всички отбори срещу нас и изпращане в “Б” група? Това не може да ни уплаши, защото ние имаме най-добрия играч в шампионата - “жълто-черните” фенове!

Ботев има нужда от своя 12-ти играч в битката срещу всички! Когато сме заедно - няма какво да ни спре!

Билетите за мача с Добруджа, който е в петък от 17:30 часа, вече са в продажба. Повече информация можете да откриете на официалния ни сайт.

