Полицията все още издирва човека, ударил Наумов с бутилка

Продължава издирването на човека, хвърлил бутилка по вратаря на Ботев (Пловдив) Даниел Наумов, научи Sportal.bg. Все още не е установена самоличността на извършителя, заради когото дербито на Пловдив между Локомотив и Ботев беше прекратено.

Припомняме, че в 41-рвата минута бутилка минерална вода полетя от трибуна "Бесика" и удари Наумов, след което мачът беше прекратен. От Ботев обявиха, че Наумов е с доказано комоцио след инцидента.

Пловдивската полиция е събрала огромен обем от записи и е установила мястото, откъдето е хвърлена бутилката, но не и точният извършител. Полицията работи в тясно сътрудничество с ръководството на Локомотив (Пловдив), което съдейства напълно на органите на реда.