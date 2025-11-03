Популярни
Венци Стефанов говори за проблемите в българския футбол
Полицията все още издирва човека, ударил Наумов с бутилка

  • 3 ное 2025 | 11:21
  • 2188
  • 3

Продължава издирването на човека, хвърлил бутилка по вратаря на Ботев (Пловдив) Даниел Наумов, научи Sportal.bg. Все още не е установена самоличността на извършителя, заради когото дербито на Пловдив между Локомотив и Ботев беше прекратено.

Припомняме, че в 41-рвата минута бутилка минерална вода полетя от трибуна "Бесика" и удари Наумов, след което мачът беше прекратен. От Ботев обявиха, че Наумов е с доказано комоцио след инцидента.

Пловдивската полиция е събрала огромен обем от записи и е установила мястото, откъдето е хвърлена бутилката, но не и точният извършител. Полицията работи в тясно сътрудничество с ръководството на Локомотив (Пловдив), което съдейства напълно на органите на реда.

ЦСКА излиза без проблеми срещу Левски

  • 3 ное 2025 | 09:26
  • 1189
  • 0
Илиан Илиев похвали вратар

  • 3 ное 2025 | 09:13
  • 1519
  • 0
Берое обмисля смяна при загуба от Локо (София)

  • 3 ное 2025 | 09:07
  • 965
  • 0
Има ли сили Ботев (Враца) да спре устрема на ЦСКА 1948

  • 3 ное 2025 | 07:44
  • 4368
  • 6
Ще успее ли Берое да се съвземе след шока за Купата?

  • 3 ное 2025 | 07:15
  • 4800
  • 10
Агитката на Черно море отново показа класа

  • 3 ное 2025 | 01:21
  • 1165
  • 1
Гледайте на живо: Венци Стефанов говори за проблемите в българския футбол

  • 3 ное 2025 | 11:46
  • 2880
  • 29
Синята еуфория се засилва: Лудогорец не победи във Варна - Левски вече на 11 точки

  • 2 ное 2025 | 19:20
  • 71367
  • 230
Има ли сили Ботев (Враца) да спре устрема на ЦСКА 1948

  • 3 ное 2025 | 07:44
  • 4368
  • 6
Ще успее ли Берое да се съвземе след шока за Купата?

  • 3 ное 2025 | 07:15
  • 4800
  • 10
Милан надхитри Рома в зрелищен мач с измамлив резултат

  • 2 ное 2025 | 23:45
  • 30276
  • 19