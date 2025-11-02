Илиян Филипов: Г-н Крушарски ли трябваше да сложим на вратата, ако контузят и втория ни вратар?

Босът на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов беше включен в студиото на „БНТ“, за да коментира какво очаква да се случи след прекратеното дерби с Локомотив (Пловдив) заради удар с бутилка в главата на стража Даниел Наумов.

„Цитирахме какво трябва да се предприеме. Не сме хората, които трябва да казват на БФС какво трябва да направи. Нямаше как да си доиграем мача при положение, че наш футболист е с комоцио. Казва ми се: „Ще извършите ли смяна“? Ако извършим смяна и контузят другия вратар какво правим? Господин Крушарски ли да сложим на вратата? Вчера момчето беше закарано на медицински преглед и комоциото е доказано. Съветвам го да не говори глупости за симулация. Бях до тъчлинията и бях повика от директора Тома Цилев, защото съдията и делегатът искат да говорят с мен. Не съм влязъл самоволно. Съдията ме попита: „Ще продължите ли мача?“. Казах: „Да, ако Даниел Наумов е способен да продължи“. Оставаме без резервен вратар на резервната скамейка заради своеволията на феновете. Аз не съм човекът, който взима решения за смени. Има си треньори. Явно г-н Крушарски толерира поведението на феновете на неговия отбор. Какво трябва да се случи? Да има убит футболист ли? Какво трябваше да се направи, за да бъде мачът прекратен? Минков беше ударен в седмата минута в наказателното поле. Нека не говорим за съдии. Разговарял съм с хора от Локомотив и с директора Росен. Мислим варианти да направим футболни първенства между феновете, за да ги обединим. Всички губим от това нещо.

Даниел Наумов все още минава медицински прегледи, след това ще му се издаде медицинско. Днес не съм го чул. По-късно ще се чуя с него и с медицинския екип. Наумов ми каза в съблекалнята, че му се върти всичко. Г-н Крушарски да не говори, че ударът е в рамото“.