  Сдружение ПФК Ботев: "Крадецът вика дръжте крадеца" – типично за малцинствените ни групи

Сдружение ПФК Ботев: "Крадецът вика дръжте крадеца" – типично за малцинствените ни групи

  • 2 ное 2025 | 13:51
Сдружение ПФК Ботев излезе с официално изявление след вчерашното дерби на Пловдив, което беше прекратено заради хвърлена бутилка от домакинската публика, която удари Даниел Наумов в главата.

"ОФИЦИАЛНА ПОЗИЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕ "ПФК БОТЕВ"

Уважаеми привърженици на футболната игра в града, страната ни и чужбина,

Вчера станахме свидетели на поредното посегателство върху любимата ни игра. Всички видяхме с очите си как един професионален футболист от гостуващия отбор в градското дерби беше уцелен с предмет, хвърлен от сектора с домакински привърженици. Това действие предизвика незабавни негативни реакции както от страна на гостите, така и от страна на домакините.

Изключително възмутяващо обаче е поведението на президента на домакинския клуб и неговите изявления след логичното прекратяване на срещата. Тези изявления водят след себе си внушения за „симулации“, „удари по рамото“ и „нагласени действия“.

Можем да разберем поведението на президента и привържениците на градския ни съперник. И те, като градските ни малцинствени групи, които когато трябва да понесат отговорност за криминални и незаконни действия, реагират по начин, напомнящ народната поговорка „Крадецът вика: „Дръжте крадеца“. Ние обаче не можем и не бива да допускаме и толерираме подобни поведения.

Затова ясно заявяваме следните факти:

– По време на мача към вратата на Ботев бяха хвърляни предмети от различен характер“

– В 36-ата минута, след поредните паднали бомби, факли и предмети на терена и около футболистите, главният съдия на мача Драгомир Драганов и делегатът на срещата Христо Ботев направиха забележки на треньорските щабове и ги предупредиха, че няма да толерират подобни действия по трибуните;

– В 40-ата минута вратарят на Ботев Пловдив Даниел Наумов беше уцелен в главата с бутилка от литър и половина, пълна с вода и хвърлена от сектора с домакински привърженици.

Всякакви други интерпретации от страна на домакините не би трябвало да имат никакво значение. Опитите на ръководителите на домакините за омаловажаване, скриване и замитане на истината са поредната порция просташка комедийна пародия от страна на собственика им.

Заставаме в подкрепа на всеки един играч от нашия клуб и действията на ръководителите в тази неспортсменска и абсурдна ситуация. Истински разбираме и подкрепяме Даниел Наумов, който откакто играе за Ботев Пловдив, е подложен на малтретиране от опонентски привърженици, собственици на предишни негови клубове и ритници в главата от играчи на противникови отбори. Опитите за физическо посегателство върху нашия и който и да е вратар или играч са недопустими!

Призоваваме ръководителите на българския футбол да не се подвеждат по откровените опити за омаловажаване на престъпните деяния, които се превръщат в рецидив за привържениците на домакините във вчерашния мач.

Припомняме, че преди само 8 месеца Дисциплинарната комисия на БФС наложи на Локомотив (Пд) наказание от 4 мача без публика като част от санкциите за нанесени удари на служебно лице и навлизане на публика.

