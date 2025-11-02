Милан 0:0 Рома, "вълците" показаха зъби в началото

Отборите на Милан и Рома играят при резултат 0:0 на „Джузепе Меаца“ в големия сблъсък от 10-ия кръг на Серия "А". Ако „вълците“ спечелят мача, те ще излязат еднолично на върха в класирането.

Масимилиано Алегри е извършил две принудителни промени сред своите титуляри след равенството 1:1 с Аталанта. След травмата си в предишния мач Фикайо Томори е оставен на пейката и така неговото място в защитата е заето от Кони Де Винтер. Контузеният Сантиаго Хименес пък е заместен от Кристофър Нкунку, който за първи път ще действа заедно с Рафаел Леао в атака.

Джан Пиеро Гасперини също е предприел една принудителна промяна в стартовия си състав след успеха с 2:1 над Парма. Заради контузията на нападателя Евън Фъргюсън той е заменен от халфа Нийл Ел Айнауи и така схемата е изменена на 3-5-2, където в атака са аржентинците Матиас Соуле и Пауло Дибала.

Преди началото на мача имаше минута мълчание в памет на починалия днес легендарен италиански наставник Джовани Галеоне, който е смятан за ментор както на Алегри, така и на Гасперини. Двубоят стартира с натиск на гостите, като още в първата минута Браян Кристанте стреля неточно по земя от границата на наказателното поле, а в седмата Майк Менян се справи с далечен шут на Ел Айнауи. В десетата минута Еван Ндика също не успя да се разпише след удара си с глава от добра позиция.

МИЛАН - РОМА 0:0



Милан: Менян, Де Винтер, Габия, Павлович, Салемакерс, Фофана, Модрич, Ричи, Бартезаги, Леао, Нкунку

Рома: Свилар, Ермосо, Манчини, Ндика, Челик, Кристанте, Коне, Ел Айнауи, Уесли, Соуле, Дибала

Снимки: Imago