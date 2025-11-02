Синът на Нилс Лидхолм: Татко канеше у нас фенове на Милан, няма да забравя вечерта след Ливърпул - Рома

Карло Лидхолм, син на легендарния шведски футболист и треньор Нилс Лидхолм, даде интервю пред "Гадзета дело Спорт", в което разказа различни истории, свързани с Барона. Наследникът на капитана на Швеция от Мондиал'58 се върна в нощта на 30 срещу 31 май 1984 г., когато воденият от Лидхолм тим на Рома губи с дузпи срещу Ливърпул насред "Олимпико" във финала за КЕШ. Карло сподели и как баща му е канил фенове на Милан на вечеря в своя дом.

"Най-добрите му години бяха в Милан. За да се избегнат тълпите, когато пристигаше в Милано, клубът обявяваше грешен час на влака. Обичаше да казва, че никога не лъже. Когато започва да играе в Серия "А" го сравняват с Леонардо да Винчи, а Гунар Грен с Микеланджело. Чак после в италианския футбол се появиха Роберто Баджо - Рафаело и Пинтурикио Дел Пиеро. Подчертаваше, че художници е имало още по негово време. Вярно е, че не искаше да шофира в Милано и Рим. Иначе беше добър шофьор, учил се е да кара автомобил на сняг в Швеция, но в Италия караше асистентите му да го возят.

Нямаше приятели сред футболистите, когато вече беше треньор. Никой от играчите не идваше на гости у нас. С феновете обаче беше различно. Харесваше да разговаря с тях, да чуе какво мислят. Привърженици на Милан ни идваха на гости, когато живеехме в Кукаро. Той ги канеше, а майка ми се разстройваше: "Нилс, как така изведнъж идват гости? Какво ще сготвя сега?". А той ѝ казваше: "Каквото имаме, Нина. Те са наши фенове, трябва да седнат да хапнат".

Може би в сърцето му Милан имаше леко предимство пред Рома. Да кажем 51:49. Милан му даде много. Игра 12 години за "росонерите", най-добрите му години на терена. Но пък Рим със своето изкуство и различни нюанси го плени още повече като град. Никога няма да забравя нощта след загубата от Ливърпул след дузпи. Най-горчивият ден в спортния му живот. Прибра се вкъщи, без да каже нито дума. Беше докоснал небето - кога друг път Рома ще има шанс да стане европейски шампион на своя стадион? Знаеше, че се връща в Милан, където спечели "звездната" десета титла, но искаше да напише една последна, запомняща се страница в историята на римляните", каза Карло Лидхолм.

Снимки: Imago