Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Убедителен Левски загря за дербито с ЦСКА с класика над Арда в Кърджали - на живо с отзивите
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. Синът на Нилс Лидхолм: Татко канеше у нас фенове на Милан, няма да забравя вечерта след Ливърпул - Рома

Синът на Нилс Лидхолм: Татко канеше у нас фенове на Милан, няма да забравя вечерта след Ливърпул - Рома

  • 2 ное 2025 | 16:06
  • 2627
  • 0
Синът на Нилс Лидхолм: Татко канеше у нас фенове на Милан, няма да забравя вечерта след Ливърпул - Рома

Карло Лидхолм, син на легендарния шведски футболист и треньор Нилс Лидхолм, даде интервю пред "Гадзета дело Спорт", в което разказа различни истории, свързани с Барона. Наследникът на капитана на Швеция от Мондиал'58 се върна в нощта на 30 срещу 31 май 1984 г., когато воденият от Лидхолм тим на Рома губи с дузпи срещу Ливърпул насред "Олимпико" във финала за КЕШ. Карло сподели и как баща му е канил фенове на Милан на вечеря в своя дом.

"Най-добрите му години бяха в Милан. За да се избегнат тълпите, когато пристигаше в Милано, клубът обявяваше грешен час на влака. Обичаше да казва, че никога не лъже. Когато започва да играе в Серия "А" го сравняват с Леонардо да Винчи, а Гунар Грен с Микеланджело. Чак после в италианския футбол се появиха Роберто Баджо - Рафаело и Пинтурикио Дел Пиеро. Подчертаваше, че художници е имало още по негово време. Вярно е, че не искаше да шофира в Милано и Рим. Иначе беше добър шофьор, учил се е да кара автомобил на сняг в Швеция, но в Италия караше асистентите му да го возят.

Нямаше приятели сред футболистите, когато вече беше треньор. Никой от играчите не идваше на гости у нас. С феновете обаче беше различно. Харесваше да разговаря с тях, да чуе какво мислят. Привърженици на Милан ни идваха на гости, когато живеехме в Кукаро. Той ги канеше, а майка ми се разстройваше: "Нилс, как така изведнъж идват гости? Какво ще сготвя сега?". А той ѝ казваше: "Каквото имаме, Нина. Те са наши фенове, трябва да седнат да хапнат".

Може би в сърцето му Милан имаше леко предимство пред Рома. Да кажем 51:49. Милан му даде много. Игра 12 години за "росонерите", най-добрите му години на терена. Но пък Рим със своето изкуство и различни нюанси го плени още повече като град. Никога няма да забравя нощта след загубата от Ливърпул след дузпи. Най-горчивият ден в спортния му живот. Прибра се вкъщи, без да каже нито дума. Беше докоснал небето - кога друг път Рома ще има шанс да стане европейски шампион на своя стадион? Знаеше, че се връща в Милан, където спечели "звездната" десета титла, но искаше да напише една последна, запомняща се страница в историята на римляните", каза Карло Лидхолм.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Автогол в края донесе победата на Интер

Автогол в края донесе победата на Интер

  • 2 ное 2025 | 15:29
  • 9759
  • 7
Най-слабият в Премиър лийг стори очакваното

Най-слабият в Премиър лийг стори очакваното

  • 2 ное 2025 | 14:14
  • 2832
  • 1
Силната игра на Арда Гюлер бърка в касата на Реал Мадрид

Силната игра на Арда Гюлер бърка в касата на Реал Мадрид

  • 2 ное 2025 | 13:56
  • 7255
  • 4
Милан и Рома в сблъсък с голям залог на Ботуша

Милан и Рома в сблъсък с голям залог на Ботуша

  • 2 ное 2025 | 08:35
  • 2791
  • 2
Барса се възстановява от "Ел Класико" срещу новак

Барса се възстановява от "Ел Класико" срещу новак

  • 2 ное 2025 | 08:28
  • 1562
  • 6
Интер трябва да се възползва от грешката на Наполи

Интер трябва да се възползва от грешката на Наполи

  • 2 ное 2025 | 08:27
  • 1290
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски изнесе лекция на Арда в Кърджали

Левски изнесе лекция на Арда в Кърджали

  • 2 ное 2025 | 17:09
  • 56583
  • 149
Ето какво ще е решението на БФС за прекратеното дерби на Пловдив

Ето какво ще е решението на БФС за прекратеното дерби на Пловдив

  • 2 ное 2025 | 15:11
  • 41275
  • 42
ЦСКА бие преди дербито срещу Левски с две дузпи на Кошмара

ЦСКА бие преди дербито срещу Левски с две дузпи на Кошмара

  • 2 ное 2025 | 14:39
  • 68602
  • 316
Янев похвали Левски преди дербито и заяви: Не съм виждал мач да се загуби, защото единият отбор е по-назад в класирането

Янев похвали Левски преди дербито и заяви: Не съм виждал мач да се загуби, защото единият отбор е по-назад в класирането

  • 2 ное 2025 | 15:00
  • 17058
  • 9
Втора лига на живо: "акулите" с обрат край Царевец

Втора лига на живо: "акулите" с обрат край Царевец

  • 2 ное 2025 | 17:25
  • 18992
  • 8
Автогол в края донесе победата на Интер

Автогол в края донесе победата на Интер

  • 2 ное 2025 | 15:29
  • 9759
  • 7