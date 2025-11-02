Популярни
Милан и Рома в сблъсък с голям залог на Ботуша

Милан и Рома в сблъсък с голям залог на Ботуша

Милан и Рома ще се изправят един срещу друг в дербито на 10-ия кръг от италианската Серия А на 2 ноември 2025 г. от 21:45 часа на стадион "Джузепе Меаца". Двубоят ще бъде ръководен от опитния рефер Марко Гуида. Този сблъсък между два от най-големите италиански клуба се очертава като ключов в борбата за челните позиции в класирането, като и двата отбора имат амбиции за титлата този сезон.

Рома заема второ място в класирането с 21 точки от 9 изиграни мача, като тимът е отбелязал 10 гола и е допуснал само 4. Милан се намира на четвърта позиция с 18 точки, като "росонерите" имат по-добра голова разлика с 14 отбелязани и 7 допуснати гола. Разликата от само 3 точки между двата отбора прави този двубой особено важен - победа за домакините би ги изравнила по точки с римляните, докато успех за гостите би увеличил преднината им и би затвърдил претенциите им за титлата. Предвид плътното класиране в челото на таблицата, всяка точка в директните сблъсъци между претендентите може да се окаже решаваща в края на сезона.

Милан идва след серия от непостоянни резултати, като в последните пет срещи има две победи и три равенства. "Росонерите" завършиха наравно с Аталанта (1:1) на 28 октомври, като преди това не успяха да победят и Пиза (2:2) на 24 октомври. Преди това обаче отборът постигна важна победа срещу Фиорентина (2:1) на 19 октомври. В предишните два мача Милан завърши наравно с Ювентус (0:0) на 5 октомври и победи Наполи (2:1) на 28 септември. Рома, от своя страна, показва колеблива форма с три победи и две загуби в последните пет мача. "Джалоросите" победиха Парма (2:1) на 29 октомври и Сасуоло (0:1) на 26 октомври, но преди това допуснаха две поредни загуби - от Виктория Пилзен (1:2) в Лига Европа на 23 октомври и от Интер (0:1) в Серия А на 18 октомври. По-рано отборът постигна победа като гост срещу Фиорентина (1:2) на 5 октомври.

Последната среща между двата отбора се състоя на 18 май 2025 г. на стадион "Олимпико", когато Рома победи Милан с 3:1 в мач от 37-ия кръг на Серия А. Тогава за домакините се разписаха Джанлука Манчини (3'), Леандро Паредес (58') и Браян Кристанте (87'), докато за гостите почетното попадение отбеляза Жоао Феликс (39'). По-рано през сезона, на 5 февруари 2025 г., Милан елиминира Рома от Купата на Италия с 3:1 на четвъртфиналите, като Тами Ейбрахам се отличи с два гола (17' и 43'), а Жоао Феликс добави трети (70'). За римляните тогава се разписа Артьом Довбик (55'). В последните пет срещи между двата отбора Рома има превес с три победи срещу една за Милан и едно равенство. Особено запомнящ се беше двубоят от Лига Европа на 18 април 2024 г., когато Рома победи с 2:1 и се класира за полуфиналите с общ резултат 3:1.

Самуеле Ричи (Милан) се утвърждава като важна фигура в средата на терена за "росонерите". Младият италиански полузащитник демонстрира отлична форма в последните мачове, като отбеляза гол при равенството с Аталанта и записа асистенция в двубоя с Пиза. С общо 1 гол и 1 асистенция за сезона, Ричи показва все по-голяма увереност в играта си, като особено впечатляващо е представянето му в последния мач, където получи оценка 7.23. Неговата способност да разпределя топката и да се включва в атаките прави Милан значително по-опасен отбор. Матиас Соуле (Рома) е истинско откритие за "джалоросите" този сезон с 3 гола и 2 асистенции в първенството. Аржентинският офанзивен халф демонстрира изключителна ефективност пред гола, като от 19 удара 7 са били точни. Особено впечатляващо беше представянето му срещу Фиорентина, където отбеляза гол и асистенция, получавайки оценка 7.51. Интересно е да се отбележи, че Соуле има добри спомени от срещите с Милан - в последния им двубой той записа асистенция и беше един от най-добрите на терена. Неговата креативност и способност да създава опасности пред противниковата врата го правят ключов играч за Рома в предстоящия мач.

